नोएडा के किसानों को बड़ी राहत, भूखंड और नए औद्योगिक सेक्टरों के लिए जमीन खरीद पर अहम फैसला

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) की सोमवार को होने वाली बोर्ड बैठक किसानों और क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है।

बैठक में किसानों को 7 प्रतिशत विकसित भूखंड उपलब्ध कराने के लिए अलग से जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर फैसला होने की उम्मीद है। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास प्रस्तावित नए सेक्टरों में औद्योगिक परियोजनाओं के विकास के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू करने पर भी मंथन हो सकता है।

सूची जारी की जा चुकी यमुना प्राधिकरण की ओर से अब तक अधिग्रहीत जमीन के एवज में पात्र किसानों को 7 प्रतिशत विकसित भूखंड के आवंटन पत्र और सूची जारी की जा चुकी है। हालांकि, प्राधिकरण के पास विकसित भूखंड उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं होने के कारण किसानों को अभी तक भूखंडों पर कब्जा नहीं मिल सका है।

लंबे समय से किसान 7 प्रतिशत विकसित भूखंड देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्राधिकरण किसानों के लिए अलग से जमीन खरीदकर इस समस्या का समाधान करने की तैयारी में है। किसानों को राहत मिलने की उम्मीद बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जमीन उपलब्ध होने पर उसका नियोजन और विकास कर पात्र किसानों को 7 प्रतिशत विकसित भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इससे लंबे समय से भूखंड का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।