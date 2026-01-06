Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल में आवासीय प्लॉट स्कीम लॉन्च करने का YEIDA का मंसूबा नहीं हुआ पूरा, रेरा में फंसी भूखंड योजना

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:34 AM (IST)

    यीडा की आवासीय भूखंड योजना रेरा में फंस गई है, जिससे नए साल में इसे लॉन्च करने में देरी हो रही है। रेरा ने पंजीकरण के लिए जमीन यीडा के नाम पर दर्ज होन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नए साल में आवासीय भूखंड योजना लॉन्च करने का यीडा का मंसूबा पूरा नहीं पाया है। जनवरी का पहला सप्ताह गुजरने को है, लेकिन यीडा की आवासीय भूखंड योजना अभी भी रेरा में फंसी हुई है। जिस जमीन पर भूखंड आवंटन होना है, वह किसान से क्रय होने के बावजूद यीडा के नाम पर दर्ज नहीं हो पाई है।

    रेरा ने योजना का पंजीकरण करने से पहले यीडा के नाम पर जमीन दर्ज होने के दस्तावेज मांगे हैं। यीडा रेरा की शर्तों को पूरा करने में जुटा है। अधिकारियों का दावा है कि योजना जल्द पंजीकृत होने पर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा।

     973 आवासीय भूखंड लॉन्च करने की थी योजना

    यमुना प्राधिकरण ने दिसंबर में 973 आवासीय भूखंड योजना लॉन्च करने का फैसला किया था। इसमें 755 भूखंड सामान्य श्रेणी व शेष आरक्षित श्रेणी जिसमें किसान कोटा, क्रियाशील हो चुके औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों का कोटा शामिल है, को लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे।

    नियमानुसार आवासीय योजना लॉन्च होने से पहले उसका रेरा पंजीकरण होना अनिवार्य है, प्राधिकरण ने योजना को पंजीकृत कराने के लिए रेरा में आवेदन किया था, लेकिन जिस जमीन पर योजना प्रस्तावित है।

    रेरा ने लगाई आपत्ति

    प्राधिकरण उसे क्रय तो कर चुका है, लेकिन अभी दस्तावेज में वह यीडा के नाम पर दर्ज नहीं हो पाई है, इसलिए रेरा ने आपत्ति लगा दी है, इससे यीडा की भूखंड योजना फंस गई है। यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर सोमवार को यीडा के कर्मचारी रेरा की आपत्ति को निस्तारित करने में जुटे रहे। सीईओ ने जल्द से जल्द योजना लॉन्च करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।

    योजना में प्रस्तावित भूखंड सेक्टर 15 सी, 18 व 24 ए में हैं। इसमें 162 वर्गमीटर के 476, 183 वर्गमीटर के 04, 184 वर्गमीटर के 04, 200 वर्गमीटर के 481, 223 वर्गमीटर के 06, 290 वर्गमीटर के 02 भूखंड शामिल हैं। आवेदकों को कुल कीमत की दस प्रतिशत राशि आवेदन के साथ देनी होगी। आवंटन होने पर शेष राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा।