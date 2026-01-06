नए साल में आवासीय प्लॉट स्कीम लॉन्च करने का YEIDA का मंसूबा नहीं हुआ पूरा, रेरा में फंसी भूखंड योजना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नए साल में आवासीय भूखंड योजना लॉन्च करने का यीडा का मंसूबा पूरा नहीं पाया है। जनवरी का पहला सप्ताह गुजरने को है, लेकिन यीडा की आवासीय भूखंड योजना अभी भी रेरा में फंसी हुई है। जिस जमीन पर भूखंड आवंटन होना है, वह किसान से क्रय होने के बावजूद यीडा के नाम पर दर्ज नहीं हो पाई है।

रेरा ने योजना का पंजीकरण करने से पहले यीडा के नाम पर जमीन दर्ज होने के दस्तावेज मांगे हैं। यीडा रेरा की शर्तों को पूरा करने में जुटा है। अधिकारियों का दावा है कि योजना जल्द पंजीकृत होने पर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा।

973 आवासीय भूखंड लॉन्च करने की थी योजना यमुना प्राधिकरण ने दिसंबर में 973 आवासीय भूखंड योजना लॉन्च करने का फैसला किया था। इसमें 755 भूखंड सामान्य श्रेणी व शेष आरक्षित श्रेणी जिसमें किसान कोटा, क्रियाशील हो चुके औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों का कोटा शामिल है, को लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे।

नियमानुसार आवासीय योजना लॉन्च होने से पहले उसका रेरा पंजीकरण होना अनिवार्य है, प्राधिकरण ने योजना को पंजीकृत कराने के लिए रेरा में आवेदन किया था, लेकिन जिस जमीन पर योजना प्रस्तावित है। रेरा ने लगाई आपत्ति प्राधिकरण उसे क्रय तो कर चुका है, लेकिन अभी दस्तावेज में वह यीडा के नाम पर दर्ज नहीं हो पाई है, इसलिए रेरा ने आपत्ति लगा दी है, इससे यीडा की भूखंड योजना फंस गई है। यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर सोमवार को यीडा के कर्मचारी रेरा की आपत्ति को निस्तारित करने में जुटे रहे। सीईओ ने जल्द से जल्द योजना लॉन्च करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।