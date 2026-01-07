ग्रेटर नोएडा मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना की समय सीमा बढ़ी, YEIDA को तीसरी किस्त के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपये

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। YEIDA के सेक्टर 28 में राज्य के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क (MDP) को विकसित करने की समय सीमा एक साल बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मार्च 2026 तक का समय दिया है, लेकिन MDP में अभी तक लैब स्थापित नहीं हुई हैं। लैब के उपकरणों के लिए अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। गामा रेडिएशन लैब के लिए बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी के साथ 9 जनवरी को होने वाला समझौता भी टल गया है।

सेक्टर 28 में 350 एकड़ में फैले मेडिकल डिवाइस पार्क प्रोजेक्ट में YEIDA ने पहले ही 101 प्लॉट आवंटित कर दिए हैं। पिछले साल एक यूनिट चालू हो गई थी। केंद्र सरकार ने MDP के लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है, जिससे 13 लैब स्थापित की जानी हैं। हालांकि, अभी तक एक भी लैब स्थापित नहीं हुई है।

लैब के लिए बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, लेकिन उपकरण खरीद और लैब संचालन के लिए एजेंसी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। इसलिए, मार्च 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा करना संभव नहीं है। ACE के CEO नागेंद्र प्रताप ने बताया कि बुधवार को केंद्रीय फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में प्रोजेक्ट में बचे हुए काम और बाकी फंड जारी करने पर चर्चा हुई।

प्रोजेक्ट में बचे हुए काम को देखते हुए समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2027 करने का अनुरोध किया गया है। बैठक में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित किए जा रहे MDP के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने अब तक MDP के लिए YEIDA को दो किस्तों में लगभग 60 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा तीसरी और अंतिम किस्त जारी करने से पहले YEIDA को पहले से जारी राशि में से कम से कम 3 करोड़ रुपये और खर्च करने होंगे। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले अथॉरिटी के लिए केंद्र सरकार से तीसरी किस्त आवंटित करवाना ज़रूरी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स-आधारित मेडिकल उपकरणों का निर्माण YEIDA क्षेत्र के MDP में इलेक्ट्रॉनिक्स-आधारित मेडिकल उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। इससे विदेशों से आयात पर निर्भरता कम होगी और इलाज का खर्च भी कम होगा। YEIDA कैंसर के इलाज के उपकरण बनाने वाली कंपनियों को मेडिकल डिवाइस पार्क (MDP) में अपनी यूनिट लगाने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है।