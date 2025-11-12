Language
    यमुना एक्सप्रेसवे पर एयरपोर्ट जा रहे यात्रियों को भटकने से रोकेंगे 16 'गाइड', दिशा-दूरी के साथ हर कदम पर करेंगे मदद

    By Arvind Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:26 PM (IST)

    यमुना एक्सप्रेसवे पर एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों की सहायता के लिए 16 साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को सही दिशा मिलेगी, जिससे उनका समय बचेगा और वे आसानी से अपनी फ्लाइट पकड़ सकेंगे। 

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे। यमुना प्राधिकरण के परियोजना विभाग ने साइनेज बोर्ड के लिए आधार तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। जीरो प्वाइंट से लेकर एनएचएआई के इंटरचेंज तक यह साइनेज लगाए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरपोर्ट के रास्तों पर भी होगा काम

    इसके साथ ही जेवर में एयरपोर्ट के मौजूदा रास्ते पर भी साइनेज लगेंगे। कार्गो टर्मिनल का माल वाहक वाहनों की आवाजाही शुरुआत में इसी रास्ते से होगी। एनएचएआई द्वारा कार्गो टर्मिनल को यमुना एक्सप्रेसवे के जोड़ने के लिए बन रहे आठ किमी मार्ग के शुरू होने पर माल वाहक वाहन उस पर स्थानांतरित हो जाएंगे।

    एयरपोर्ट की दिशा-दूरी की देंगे जानकारी

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री सेवाओं का संचालन नजदीक है। 15 दिसंबर से यात्री व घरेलू कार्गो विमान सेवा शुरू हो जाएगी। यात्रियों को एयरपोर्ट आने जाने में किसी तरह का दिक्कत न हो, वे रास्ते को लेकर भटके नहीं, इसके लिए यमुना प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे पर साइनेज बोर्ड लगाएगा। नीली बैक ग्राउंड में सफेद रंग से बोर्ड पर एयरपोर्ट की दिशा और दूरी अंकित होगी।

    कंक्रीट का बेस बनाने का काम शुरू

    इसके अलावा जेवर से एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते मौजूदा एयरपोर्ट मार्ग पर भी साइनेज लगाए जाएंगे। यीडा के ओएसडी एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि कुल 16 साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। इनके लिए कंक्रीट का आधार तैयार करने का काम शुरू हो गया है।

    परियोजना विभाग को 15 दिन में यह काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए बने लिंक मार्ग व इंटरचेंज पर भी साइनेज लगाने के लिए एनएचएआइ से अनुरोध किया गया है।

    जेवर-किशोरपुर मार्ग से गुजरेंगे लोडर वाहन

    एयरपोर्ट से यात्री सेवा के साथ घरेलू कार्गो सेवा भी शुरू होगी। यमुना एक्सप्रेस वे के कार्गो टर्मिनल को जोड़ने के लिए एनएचएआइ आठ किमी लंबे व 30 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण कर रहा है। इसका काम पूरा होने में अभी समय लगेगा। तब तक कार्गो टर्मिनल आने जाने वाले वाहनों की जेवर किशोरपुर मार्ग से आवाजाही होगी। अभी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के लिए वाहनों की आवाजाही इसी मार्ग से हो रही है। इस मार्ग पर भी साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे।

