यमुना सिटी बनेगी शिक्षा का नया हब, सात विश्वविद्यालयों के निर्माण से बदलने जा रही है इलाके की तस्वीर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण (यीडा) यमुना सिटी के सेक्टर-17ए और 22ई को अंतरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक हब के रूप में विकसित करने जा रहा है। इसके तहत यहां उच्च शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

यीडा के अधिकारियों के अनुसार सेक्टर-17 और 22ई में कुल सात नए विश्वविद्यालयों की योजना है। इनमें से तीन विश्वविद्यालयों ने भूमि आवंटन के बाद नक्शा पास कराकर मौके पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि चार अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

वर्तमान में सेक्टर-17 में गलगोटिया विश्वविद्यालय, नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय और निम्स मेडिकल कालेज पहले से संचालित हैं। अब सेक्टर-22ई में जेबीएम विश्वविद्यालय का निर्माण तेजी से चल रहा है और इसके साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

इसी सेक्टर में प्रसिद्ध एनएमआइएमएस ने भी महाराष्ट्र के बाहर अपना पहला कैंपस शुरू किया है। संस्थान ने 35 एकड़ में नक्शा पास कराकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सेक्टर-17ए में जीएल बजाज विश्वविद्यालय का निर्माण भी जारी है। इसके अलावा एमिटी विश्वविद्यालय, लायड, बाबू बनारसी दास और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के लिए भूमि देने की प्रक्रिया चल रही है।

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