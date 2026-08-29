यमुना प्राधिकरण बसाएगा ‘न्यू हाथरस’, शहर के पास 2-3 जगहों का सुझाव; 4000 हेक्टेयर में बनेगा नया शहर
यमुना प्राधिकरण को 'न्यू हाथरस' शहर बसाने की प्रारंभिक रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें हाथरस शहर के पास 2-3 स्थानों ...और पढ़ें
HighLights
यमुना प्राधिकरण को न्यू हाथरस बसाने की प्रारंभिक रिपोर्ट मिली
हाथरस शहर के पास 2-3 स्थानों का सुझाव दिया गया
4000 हेक्टेयर में विकसित होगा, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण पर जोर
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ‘न्यू हाथरस’ बसाने की तैयारी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड ने यमुना प्राधिकरण को सौंप दी है।
एजेंसी ने नए शहर के लिए हाथरस शहर के नजदीक दो से तीन स्थानों का सुझाव दिया है। अब प्राधिकरण रिपोर्ट का अध्ययन कर इनमें से एक स्थान का चयन करेगा।
शहर के मौजूदा क्षेत्र के नजदीक न्यू हाथरस विकसित करने से कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं को विकसित करना आसान होगा। साथ ही हाथरस में पहले से स्थापित उद्योगों को भी विस्तार के लिए बेहतर संभावनाएं मिल सकेंगी।
4000 हेक्टेयर में विकसित होगा न्यू हाथरस
पहले चरण में यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के करीब 4000 हेक्टेयर में न्यू हाथरस विकसित करने की योजना है। इसके लिए प्राधिकरण ने आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड को मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
हाथरस जिले के 358 गांव यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से 45 किलोमीटर की दूरी तक प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है।
हाथरस के विस्तार के रूप में होगा विकसित
एजेंसी ने इलाके के सर्वे के आधार पर न्यू हाथरस के लिए जिन दो से तीन स्थानों का सुझाव दिया है, वे मौजूदा हाथरस शहर के नजदीक हैं। इससे नए शहर को मौजूदा शहर के विस्तार के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी।
प्राधिकरण इनमें से एक स्थान का चयन करेगा। इसके बाद एजेंसी विस्तृत रिपोर्ट और मास्टर प्लान तैयार करने का काम शुरू करेगी।
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर जोर
प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के दौरान एजेंसी ने हाथरस की मौजूदा कनेक्टिविटी, प्रस्तावित साइट की कनेक्टिविटी, आधारभूत ढांचे और वहां स्थापित उद्योगों का अध्ययन किया है।
न्यू हाथरस में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण समेत अन्य संबंधित उद्योगों को विकसित करने का सुझाव दिया गया है। इससे मौजूदा औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार मिलने की संभावना है।
मास्टर प्लान में तय होंगे सेक्टर और सुविधाएं
प्राधिकरण की मंजूरी के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके आधार पर न्यू हाथरस का मास्टर प्लान तैयार होगा। इसमें औद्योगिक, आवासीय और संस्थागत श्रेणी के सेक्टरों की संख्या, उनका नियोजन, हरित क्षेत्र और विकसित की जाने वाली सुविधाओं का प्रस्ताव शामिल होगा।
यमुना प्राधिकरण के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया के अनुसार, फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद नए शहर के लिए एक स्थान को अंतिम रूप देकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी।
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