यमुना प्राधिकरण बसाएगा ‘न्यू हाथरस’, शहर के पास 2-3 जगहों का सुझाव; 4000 हेक्टेयर में बनेगा नया शहर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ‘न्यू हाथरस’ बसाने की तैयारी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड ने यमुना प्राधिकरण को सौंप दी है।

एजेंसी ने नए शहर के लिए हाथरस शहर के नजदीक दो से तीन स्थानों का सुझाव दिया है। अब प्राधिकरण रिपोर्ट का अध्ययन कर इनमें से एक स्थान का चयन करेगा।

शहर के मौजूदा क्षेत्र के नजदीक न्यू हाथरस विकसित करने से कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं को विकसित करना आसान होगा। साथ ही हाथरस में पहले से स्थापित उद्योगों को भी विस्तार के लिए बेहतर संभावनाएं मिल सकेंगी।

4000 हेक्टेयर में विकसित होगा न्यू हाथरस

पहले चरण में यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के करीब 4000 हेक्टेयर में न्यू हाथरस विकसित करने की योजना है। इसके लिए प्राधिकरण ने आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड को मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

हाथरस जिले के 358 गांव यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से 45 किलोमीटर की दूरी तक प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है। हाथरस के विस्तार के रूप में होगा विकसित एजेंसी ने इलाके के सर्वे के आधार पर न्यू हाथरस के लिए जिन दो से तीन स्थानों का सुझाव दिया है, वे मौजूदा हाथरस शहर के नजदीक हैं। इससे नए शहर को मौजूदा शहर के विस्तार के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी।