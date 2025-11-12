नोएडा की सड़क पर THAR को 360 डिग्री घुमाया, खतरनाक स्टंट का नया वीडियो वायरल
नोएडा में एक युवक ने अपनी THAR गाड़ी से सड़क पर खतरनाक स्टंट किया। 360 डिग्री घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना यातायात नियमों के उल्लंघन को दर्शाती है और पुलिस ने लोगों से सड़कों पर स्टंट न करने की अपील की है।
मुनीश शर्मा, नोएडा। सड़क पर एक बार फिर थार मॉडल का कार से स्टंट करने का मामला सामने आया है। इस बार न केवल थार से स्टंट किया गया है बल्कि कार को सड़क पर ही 360 डिग्री घुमाकर स्टंट किया और लोगों की जान भी जोखिम में डाला।
वीडियो सेक्टर 128 की व्यस्त सड़क का होना बताया जा रहा है। 22 सेकंड के वीडियो में दो काली थार मॉडल की कार दिख रही हैं। कार सवार दोनों कार से स्टंट कर रहे हैं। एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर वीडियो बनाता दिख रहा है। सेक्टर 126 थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है।
थार सवार पर टक्कर मारने और पीटने का आरोप, तीन पर केस
उधर, एक अन्य मामले में ककराला गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने गांव के कुछ लोगों पर सेक्टर 80 में थार से उनके दो भाईयों को टक्कर मारने और विरोध करने पर पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने फेज दो थाने में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। नोएडा के ककराला गांव में इमरान परिवार संग रहते हैं। वह अपने भाई खान मोहम्मद व आदिल संग कबाड़ का काम करते हैं। उनका गांव के कुछ लोगों से आपसी विवाद चल रहा है।
आरोप है कि रविवार रात को खान मोहम्मद व आदिल बाइक से गोदाम जा रहे थे। सेक्टर 80 में थार मॉडल कार सवार सलमान ने पहले उनके भाईयों की बाइक में टक्कर मारी। इसका विरोध करने पर सलमान ने अपने भाई समशेर और अन्य को बुलाया। आरोपितों ने मिलकर दोनों भाईयों को लाठी डंडो से पीटा। हमले में खान मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
जानकारी होने पर इमरान मौके पर पहुंचे। अपने दोनों भाईयों का उपचार कराया। पुलिस से शिकायत की। थाना प्रभारी विन्ध्याचल तिवारी ने बताया कि दोनों पक्ष ककराला गांव के रहने वाले हैं। दोनों के बीच आपसी विवाद में मारपीट हुई है। पीड़ित के भाई की शिकायत पर सलमान, समशेर समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम लगी है।
