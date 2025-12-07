गुड न्यूज नोएडा वालों! वेदवन पार्क के खुलने और बंद होने के समय में होगा बदलाव, पढ़ें पूरी जानकारी

Language
    By Kundan Tiwari Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    नोएडा सेक्टर 78 स्थित वेदवन पार्क के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव हो सकता है। सर्दियों में दोपहर में धूप रहने के बावजूद पार्क बंद रहने से लोगों ...और पढ़ें

    नोएडा सेक्टर 78 स्थित वेदवन पार्क के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव हो सकता है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा अथॉरिटी का गार्डन डिपार्टमेंट सेक्टर 78 में स्थित वेदवन पार्क के खुलने और बंद होने के समय में बड़ा बदलाव कर सकता है। इसके लिए सोमवार को अथॉरिटी के CEO डॉ. लोकेश एम प्रस्ताव तैयार कर उसे मंजूरी देंगे। शेड्यूल में बदलाव का प्रस्ताव गार्डन डिपार्टमेंट II ने तैयार किया है।

    सेंट्रल नोएडा में स्थित सोसायटियों के निवासी लगातार अथॉरिटी के गार्डन डिपार्टमेंट से सर्दियों के मौसम में खुलने और बंद होने के समय में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। सर्दियों के मौसम में पार्क बंद रहता है, क्योंकि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप रहती है। इसके बाद रात 9 बजे से खुला रहता है। इस दौरान बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण लोग पार्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

    इससे अथॉरिटी को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और पार्क की उपयोगिता कम हो रही है। हालांकि, अथॉरिटी के गार्डन डिपार्टमेंट का तर्क है कि यहां सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक लेजर लाइट एंड साउंड शो चलते हैं। पार्क दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सफाई और मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है।

    पार्क बंद होने के बारे में सेक्टर 77 में सिविटेक सोसायटी में रहने वाले वैभव ने IGRS के ज़रिए पार्क को फिर से खोलने की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने इंटरनेट के ज़रिए यह भी बताया कि सर्दियों में दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक धूप रहती है। इस दौरान बुज़ुर्गों, बच्चों और महिलाओं को पार्क में आने दिया जाना चाहिए। लोग ठंड में पार्क में आना पसंद नहीं करते, इसलिए पार्क का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

    इसके बंद होने का समय बदला जाना चाहिए। इससे आम लोग पार्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे आम लोगों को फ़ायदा होगा और अथॉरिटी को होने वाले रेवेन्यू के नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। अथॉरिटी के पार्क डायरेक्टर आनंद मोहन सिंह ने बताया कि यह भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, जिसमें वेदों और ऋषियों के बारे में जानकारी, लेज़र शो और वैदिक काल के पेड़-पौधे (जैसे बरगद और नीम के पेड़) दिखाए जाते हैं, जिन्हें सात ऋषियों के नाम पर बांटा गया है।

    शाम का लेज़र लाइट और साउंड शो बहुत पॉपुलर है, जो जानकारी देने वाला और एंटरटेनिंग दोनों है। यह पार्क सिर्फ़ आम लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसलिए, खुलने और बंद होने के समय में किसी भी बदलाव के लिए अथॉरिटी के CEO से इजाज़त ली जाएगी। इससे यह पक्का होगा कि पार्क की सुविधाएँ आम लोगों को मिल सकें।