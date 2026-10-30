22 की उम्र में UPSC, 7 साल में SSP से बनीं नोएडा जोन की पहली महिला DCP; कला की भी शौकीन हैं IPS प्रीति यादव

जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) प्रीति यादव को नोएडा जोन की डीसीपी की जिम्मेदारी सौंपी हैं।

वह नोएडा जाेन की पहली महिला डीसीपी होंगी। आईपीएस साद मियां खान का आगरा कमिश्नरेट पुलिस में ट्रांसफर होने पर जिम्मेदारी मिली है।

वह गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा से जुड़े विभागों में जिम्मेदारी संभाल रही थीं। बता दें कि वह 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। उनके पिता चंडीगढ़ पुलिस में मुख्य आरक्षी रहे हैं।

IPS Preeti Yadav Life and Educational Qualification?

आईपीएस प्रीति यादव के पिता का नाम मुकेश यादव है। वह चंडीगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल रहे हैं। उनका परिवार मूलरूप से रेवाड़ी का रहने वाला है। प्रीति यादव का जन्म 10 अप्रैल 1996 में हुआ था।

पढ़ाई में हमेशा किया टॉप उन्होंने आर्ट्स से 12वीं की परीक्षा 96.2 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की। आईपीएस प्रीति ने 2019 में यूपीएससी क्रैक करने से पहले भूगोल से बीए ऑनर्स किया था और यूनिवर्सिटी भी टॉप किया था। बचपन से ही देखा था सिविल सर्विसेज क्रैक करने का सपना बचपन से ही IPS Preeti Yadav ने सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देखा था। यही वजह है कि जब पोस्ट ग्रैजुएशन करने लगीं तो वो सपना उन्हें इस ओर ले गया और उन्होंने परास्नातक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और तैयारी करने लगीं।