    गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट परिसर में शुरू हुआ यूपी का पहला रक्त नमूना संग्रहण केंद्र, वकीलों-कर्मचारियों को होगा लाभ

    By Ashish Chaurasia Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:42 PM (IST)

    गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय परिसर में उत्तर प्रदेश का पहला रक्त नमूना संग्रहण केंद्र शुरू किया गया है। यह केंद्र वकीलों और कर्मचारियों के लिए रक्त नमूने एकत्र करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस पहल से न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और समय की बचत होगी।

    जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर परिसर में राज्य का पहला रक्त नमूना संग्रहण केंद्र शुरू। जगरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर परिसर में बुधवार को प्रदेश के पहले रक्त नमूना संग्रहण केंद्र का जिला न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमेंद्र भाटी ने शुभारंभ किया। अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं न्यायालय कर्मियों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए केंद्र का शुभारंभ किया गया।

    डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी अधिवक्ता, कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी निश्शुल्क में रक्त का टेस्ट कर सकते हैं। इसका पूरा खर्च बार एसोसिएशन द्वारा वहन किया जाएगा। किसी भी जनपद न्यायालय में यह पहला प्रयोग है। इस मौके पर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार, डीएलएसए सचिव अपर जिला न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव, सचिव अजीत नागर, महेश गुप्ता, रेशराम चौधरी, यशवीर नगर, नीरज भाटी, श्याम सिंह भाटी आदि मौजूद रहे।