ग्रेटर नोएडा में 11 अगस्त से इंडिया बायोएनर्जी एक्सपो शुरू, ग्रीन एनर्जी निवेश के खुलेंगे नए रास्ते

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया बायोएनर्जी एवं टेक एक्सपो 2026 से उत्तर प्रदेश के ग्रीन एनर्जी मिशन को मजबूती मिलने उम्मीद है। इस एक्पो में राज्य के प्रगतिशील नीतिगत माहौल, बायोमास के संसाधनों, तेजी से बढ़ती एथनाल और कंप्रेस्ड बायोगैस क्षमता, बायोएनर्जी वैल्यू चेन में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

एक्सपो को आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 अगस्त तक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें 12 अगस्त को शिरकत करेंगे। इंडियन फेडरेशन आफ ग्रीन एनर्जी एवं उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इस एक्सपो का आयोजन कर रहे हैं।

एक्सपो में देश-विदेश के नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, निवेशकों, टेक्नोलाजी प्रदाताओं, शोधकर्ताओं और इनोवेटर्स को एक साथ लाकर निवेश को गति देने, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोएनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले उद्योग जगत के दिग्गज बायोएनर्जी, ग्रीन फ्यूल और कम-कार्बन वाली टेक्नोलाजी पर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे।