ग्रेटर नोएडा में 11 अगस्त से इंडिया बायोएनर्जी एक्सपो शुरू, ग्रीन एनर्जी निवेश के खुलेंगे नए रास्ते
ग्रेटर नोएडा में 11-13 अगस्त को होने वाला इंडिया बायोएनर्जी एवं टेक एक्सपो 2026 उत्तर प्रदेश के ग्रीन एनर्जी मिशन को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री योगी आदि ...और पढ़ें
HighLights
एक्सपो ग्रेटर नोएडा में 11-13 अगस्त तक आयोजित होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 अगस्त को एक्सपो में शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश को भारत का प्रमुख बायोएनर्जी हब बनाएगा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया बायोएनर्जी एवं टेक एक्सपो 2026 से उत्तर प्रदेश के ग्रीन एनर्जी मिशन को मजबूती मिलने उम्मीद है। इस एक्पो में राज्य के प्रगतिशील नीतिगत माहौल, बायोमास के संसाधनों, तेजी से बढ़ती एथनाल और कंप्रेस्ड बायोगैस क्षमता, बायोएनर्जी वैल्यू चेन में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
एक्सपो को आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 अगस्त तक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें 12 अगस्त को शिरकत करेंगे। इंडियन फेडरेशन आफ ग्रीन एनर्जी एवं उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इस एक्सपो का आयोजन कर रहे हैं।
एक्सपो में देश-विदेश के नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, निवेशकों, टेक्नोलाजी प्रदाताओं, शोधकर्ताओं और इनोवेटर्स को एक साथ लाकर निवेश को गति देने, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोएनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाले उद्योग जगत के दिग्गज बायोएनर्जी, ग्रीन फ्यूल और कम-कार्बन वाली टेक्नोलाजी पर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे।
इस दौरान बायोएनर्जी पर सीईओ राउंडटेबल, नीतिगत बातचीत और कंप्रेस्ड बायोगैस, एथनाल, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो-मोबिलिटी और कार्बन कैप्चर टेक्नोलाजी पर तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
इंडियन फेडरेशन आफ ग्रीन एनर्जी के महानिदेशक संजय गंजू का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारत का प्रमुख बायोएनर्जी हब बनने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। फीडस्टाक, प्रगतिशील नीतियां, मजबूत इंडस्ट्रियल क्षमता और प्रतिबद्ध नेतृत्व मौजूद है। एक्सपो दुनिया की प्रमुख टेक्नोलाजी, इंवेस्टर्स और नीति बनाने वालों को एक मंच पर लाएगा। निवेश, नवाचार और सहयोग के नए अवसर बनेंगे।