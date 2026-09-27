UPITS-2026: मेडटेक में 970 करोड़ के निवेश से यूपी बनेगा वैश्विक हब, ग्रेटर नोएडा में दो कंपनियों ने किए MoU

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस और मेडटेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के साथ अस्पतालों में सामने आने वाली वास्तविक चिकित्सा जरूरतों को तकनीकी समाधान में बदलने की दिशा में नई पहल हुई है।

नालेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित यूपीआइटीएस-2026 में जिम्स के इंक्यूबेशन सेंटर और इन्वेस्ट यूपी की ओर से आयोजित फार्मा और मेडटेक स्ट्रैटेजिक सेशन में 970 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले दो समझौता ज्ञापन यूपी यीड़ा के साथ हस्ताक्षर किए गए।

इसमें मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में सुधीर श्रीवास्तव इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने 800 करोड़ रुपये और यूनिवलैब्स टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड ने 170 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया। औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने वाला मॉडल जिम्स निदेशक डा. बिग्रेडियर राकेश गुप्त ने बताया कि इस निवेश को प्रदेश में मेडिकल डिवाइस निर्माण, नवाचार और औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया।

उद्योग और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता सत्र में उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस उद्योग के लिए विकसित किए जा रहे औद्योगिक आधार पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने उद्योग और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।