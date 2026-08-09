Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    गोबर से जैविक खाद तक... गांवों में खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते, यूपी बनेगा बायो एनर्जी हब

    By Ranjeet Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 08:30 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में 11-13 अगस्त तक होने वाले इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 में यूपी की कृषि और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को बायो एनर्जी से जोड़क ...और पढ़ें

    एआई जेनेरेटेड इमेज।

    एआई जेनेरेटेड इमेज।

    HighLights

    1. बायो एनर्जी एक्सपो ग्रामीण रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित।

    2. गोबर धन पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा।

    3. यूपी बनेगा देश का ग्रामीण बायो एनर्जी हब।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी की कृषि और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को बायो एनर्जी से जोड़कर ग्रामीण रोजगार बढ़ाने पर इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 में विशेष फोकस रहेगा। यह तीन दिवसीय एक्सपो 11 से 13 अगस्त तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में होगा।

    एक्सपो में नीति-निर्माता, उद्योग, निवेशक और शोधकर्ता इस बात पर चर्चा करेंगे कि बायो एनर्जी और सर्कुलर इकोनामी के जरिए गांव और क्लस्टर स्तर पर कैसे नए उद्यम खड़े किए जाएं।

    केंद्र की गोबर धन पहल के तहत गोबर, कृषि अवशेष और जैविक कचरे से बायोगैस, सीबीजी और जैविक खाद बनाने की संभावनाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर जोर रहेगा।

    आइएफजीइ के महानिदेशक संजय गंजू ने कहा कि यूपी के पास कृषि और पशुधन क्षमता को बायो एनर्जी अर्थव्यवस्था से जोड़ने का बड़ा अवसर है।

    यूपी बनेगा ग्रामीण बायो एनर्जी हब

    कचरा संग्रह से लेकर प्लांट संचालन, खाद प्रसंस्करण और विपणन तक पूरी वैल्यू चेन युवाओं, महिलाओं, किसानों और स्थानीय उद्यमियों के लिए आय का स्रोत बन सकती है।

    एक्सपो में बताया जाएगा कि ग्रामीण युवा प्लांट आपरेटर और तकनीशियन बन सकते हैं, जबकि स्वयं सहायता समूह संग्रह, पैकेजिंग और बिक्री से जुड़ सकते हैं। वित्तीय सहायता, तकनीक और नीति पर सत्रों के जरिए यूपी को देश का ग्रामीण बायो एनर्जी हब बनाने की दिशा में रोडमैप भी तैयार किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- पराली और कृषि अवशेष बनेंगे कमाई का जरिया? ग्रेटर नोएडा में बायोएनर्जी एक्सपो में दिखेगा नया रास्ता

    यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में 11 अगस्त से इंडिया बायोएनर्जी एक्सपो शुरू, ग्रीन एनर्जी निवेश के खुलेंगे नए रास्ते