    यमुना एक्सप्रेसवे पर बिखर गए सिर के टुकड़े, सड़क हादसे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन में सड़क हादसे में गलगोटिया विश्वविद्यालय के छात्र की दुखद मौत हो गई। रविवार सुबह हु ...और पढ़ें

    मृतक छात्र विवेक, फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, ग्रेटर नोएडा। दनकौर कोतवाली क्षेत्र स्थित सलारपुर अंडरपास के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर रविवार की सुबह सड़क हादसे में गलगोटिया विश्वविद्यालय के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई।

    हादसा इतना भयानक था कि छात्र के सिर के टुकड़े सड़क पर फैल गए, हेलमेट तक सड़क से चिपक गया। पुलिस मौके ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेजा। आशंका है कि किसी भारी वाहन से टक्कर होने के बाद वाहन का पहिया छात्र के सिर के ऊपर से उतर गया है।

    पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मृतक की पहचान जेवर कोतवाली क्षेत्र के ढूढेरा गांव निवासी विवेक शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विवेक गलगोटिया विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था।

    रविवार को भी वह बाइक पर सवार होकर अपने गांव से विश्वविद्यालय के लिए जा रहा था। जब उसकी बाइक दनकौर कोतवाली क्षेत्र स्थित सलारपुर अंडरपास के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर पहुंची इसी दौरान अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और उसके पहिये के नीचे छात्र का सिर आ गया जिसके चलते उसे मांस के टुकड़े सड़क पर फैल गये।

    मृतक छात्र ने लोकल कम्पनी का हेलमेट लगाया था अन्यथा उसकी जान बच सकती थी। घटना के बाद लोगों ने मृतक छात्र का शव सड़क पर देखा तो पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टार्टम के लिये भेजा गया।

    पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी है ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की जानकारी मिल सके। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्र के स्वजन भी मौके पर पहुंचे और शव को देखकर बिलखकर रोने लगे। मृतक के घर में मातम पसर गया है। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि जल्द ही अज्ञात वाहन का पता लगा लिया जायेगा।