Noida News: चार दिन से लापता तीन दोस्तों की तलाश में टीम बनाकर जुटी पुलिस, स्वजन ने किया हंगामा

संवाद सहयोगी, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र के अस्तौली गांव निवासी दो युवक और पतलाखेड़ा निवासी तीसरा दोस्त शनिवार से लापता हैं। सभी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं। पुलिस टीम को जांच करते हुए मंगलवार को एक युवक का मोबाइल बिलासपुर कस्बे के नजदीक मिला है। युवकों का सुराग नहीं लगने से आक्रोशित पीड़ित स्वजन ने अन्य ग्रामीणों के साथ खेरली नहर पर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाबुझाकर शांत कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

अस्तौली गांव के रहने वाले नारायण सिंह ने सोमवार को पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनका बेटा मनीष अपने गांव निवासी दोस्त भारत और पतलाखेड़ा निवासी बाबी के साथ शनिवार की सुबह घर से कार लेकर गया था, लेकिन लौटा नहीं। सभी संभावित स्थानों पर उसकी तलाश करने के बावजूद भी सुराग नहीं लग सका।

पीड़ित स्वजन ने अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए सोमवार को उसकी गुमशदगी दर्ज कराई है। जांच करते हुए पुलिस को मंगलवार को मनीष का मोबाइल बिलासपुर कस्बे के नजदीक मिला है, जिससे पीड़ित स्वजन में रोष व्याप्त है। युवकों का सुराग नहीं लगने से नाराज पीड़ित स्वजन और अन्य ग्रामीण एकत्र होकर मंगलवार की सुबह खेरली नहर पर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया।

सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। साथ ही जल्द उनकी तलाश करने का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि लापता हुए मनीष की जल्द शादी होने वाली थी, जिसके चलते उसकी शादी की तारीख तय करने के लिए मंगलवार को उसकी चिट्ठी आना प्रस्तावित थी। लेकिन घटना के बाद चिट्ठी नहीं आ सकी।