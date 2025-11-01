Tulsi Vivah के साथ शुरू हुए शादी के साये, 12 दिसंबर तक... शुभ मुहूर्त की तारीखों की पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी (देवउठनी एकादशी) के मौके पर शनिवार को श्रीहरि विष्णु जी के योग निंद्रा से जागने के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो गए है। एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु चार माह की योगनिंद्रा से जागने के बाद मांगलिक कार्यों की शुरूआत की जाती है।

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा वन स्थित पीपल महादेव मंदिर के पंडित रामदरश तिवारी और सेक्टर बीटा वन स्थित रामजानकी मंदिर के पंडित अशोक कुमार शास्त्री ने बताया कि 16 नवंबर को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने के साथ ही शादी विवाह का दौर शुरू हो जाएगा। यह दौर दिसंबर तक चलेगा।

11 दिसंबर तक शादी विवाह के मुहुर्त हैं। 12 दिसंबर को शुक्र अस्त होने के साथ ही विवाह पर विराम लग जाएगा, एक फरवरी 2026 को फिर से उदित होंगे। इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्य स्थगित रहेंगे।