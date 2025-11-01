Tulsi Vivah के साथ शुरू हुए शादी के साये, 12 दिसंबर तक... शुभ मुहूर्त की तारीखों की पूरी लिस्ट
तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो गए हैं। देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह होता है और इसके साथ ही शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। इस साल विवाह के शुभ मुहूर्त 12 दिसंबर तक रहेंगे। नवंबर और दिसंबर में विवाह के लिए कई शुभ तिथियां हैं। इन तिथियों पर विवाह करना शुभ माना जाता है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी (देवउठनी एकादशी) के मौके पर शनिवार को श्रीहरि विष्णु जी के योग निंद्रा से जागने के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो गए है। एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु चार माह की योगनिंद्रा से जागने के बाद मांगलिक कार्यों की शुरूआत की जाती है।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा वन स्थित पीपल महादेव मंदिर के पंडित रामदरश तिवारी और सेक्टर बीटा वन स्थित रामजानकी मंदिर के पंडित अशोक कुमार शास्त्री ने बताया कि 16 नवंबर को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने के साथ ही शादी विवाह का दौर शुरू हो जाएगा। यह दौर दिसंबर तक चलेगा।
11 दिसंबर तक शादी विवाह के मुहुर्त हैं। 12 दिसंबर को शुक्र अस्त होने के साथ ही विवाह पर विराम लग जाएगा, एक फरवरी 2026 को फिर से उदित होंगे। इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्य स्थगित रहेंगे।
- नवंबर में 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 और
- दिसंबर में 04, 10, 11 को विवाह के शुभ मुहूर्त हैं।
बृहस्पति-शुक्र और सूर्य का शुभ स्थिति में होना है जरूरी
16 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास रहेगा। इस दौरान भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। वैवाहिक बंधन जीवन का सबसे पवित्र बंधन माना गया है। इसलिए शुभ मुहूर्त का होना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति, शुक्र और सूर्य का शुभ स्थिति में होना विवाह के आवश्यक होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।