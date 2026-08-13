ढाई साल बाद सुपरनोवा के 56 फ्लैट खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक, रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू
नोएडा के सुपरनोवा प्रोजेक्ट में ढाई साल बाद 56 फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिलेगा, जिनकी रजिस्ट्री पहले चरण में होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठ ...और पढ़ें
HighLights
सुपरनोवा नोएडा में 56 खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक।
ढाई वर्ष बाद पहले चरण में होगी फ्लैटों की रजिस्ट्री।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर समिति ने दी मंजूरी।
प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा के आवासीय टावर ईस्ट और वेस्ट के खरीदारों को ढाई वर्ष बाद मालिकाना हक मिलेगा। पहले फेज में 56 खरीदारों की रजिस्ट्री होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित संयुक्त समिति ने इन खरीदारों के दस्तावेजों की जांच कर ली है। प्राधिकरण ने रजिस्ट्री के लिए समिति से 56 खरीदारों की सूची मांगी है।
बता दें सुपरनोवा परियोजना से बिल्डर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाहर हुआ था। परियोजना का कार्य संयुक्त समिति की देखरेख में करने के आदेश जारी किए। आदेशानुसार प्राधिकरण बकाए के लिए खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं रोक सकता। प्राधिकरण ने न्यायालय में हलफनामा देकर रजिस्ट्री करने की बात कही।
दोनों टावरों में 497 फ्लैट हैं। समिति खरीदारों के दस्तावेजों की जांच कर रजिस्ट्री को मंजूरी दे रही है। पहले चरण में समिति को 76 खरीदारों ने रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराए। 20 खरीदारों के दस्तावेजों में मामूली कमी मिली। कमियों को पूरा कर फिर से दस्तावेज मांगे गए हैं। इसी क्रम में 56 खरीदारों के सभी दस्तावेज सही मिले। समिति ने इन सभी की रजिस्ट्री की मंजूरी दी है। प्राधिकरण ने समिति से इन खरीदारों की सूची मांगी है।
रजिस्ट्री के लिए देने होंगे यह दस्तावेज
- आवंटन की हस्ताक्षरित प्रति
- जीएसटी सहित 1100 रुपये प्रक्रिया शुल्क
- दस्तावेज शुल्क 50 रुपये का जमा चालान
- खरीदारों के बैंक द्वारा सत्यापित फोटो व हस्ताक्षर
- खरीदारों के बिल्डर को भुगतान किए रुपयों की जमा रसीद
- एकमुश्त भुगतान करने वाले खरीदार की सत्यापित सूची
न्यायालय के आदेश पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गईं हैं। प्राधिकरण की ओर से भी पत्र मिला है। समिति के पास फ्लैट खरीदार दस्तावेज जमा करा रहे हैं। समिति जांच के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढा रही है।
-पल्लवी कौशिक, एओए अध्यक्ष सुपरनोवा