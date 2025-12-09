Language
    नोएडा में दोस्तों की धमकी से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, दो युवक हिरासत में

    By Arvind Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित जारचा क्षेत्र के खंगोड़ा गांव में एक युवक ने दो दोस्तों की धमकी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक हापुड़ के पिलखुवा के ...और पढ़ें

    दोस्तों की जान से मारने की धमकी से तंग आकर एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    संवाद सहयोगी, दादरी। फैक्ट्री में साथ कार्य करने वाले दो दोस्तों की जान से मारने की धमकी से तंग आकर सोमवार को कोतवाली जारचा क्षेत्र के खंगोड़ा गांव में एक युवक ने छत के गार्डर से फंसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन ने दो लोगों को नामजद करते हुए शिकायत दी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।

    पुलिस ने बताया कि महबूब निवासी खंगोड़ा परिवार के साथ रहता है। उनका 19 वर्षीय बेटा सुहैल हापुड़ के पिलखुवा के पास स्थित फैक्ट्री में नौकरी करता था। आरोप है कि फैक्ट्री सुपरवाइजर उसे किसी बात को लेकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था।

    आरोप है कि सोमवार दोपहर साढ़े चार बजे सुपरवाइजर गांव में आया और खंगोड़ा निवासी युवक से मिला। आरोप है कि सुपरवाइजर ने युवक से कहा कि सुहैल से जाकर कह देना की उसे वह जान से मार देगा। धमकी देकर वह चला गया। गांव निवासी युवक ने यह बात सुहैल के घर जाकर उसके स्वजन को बताई। जिससे क्षुब्ध होकर शाम छह बजे के करीब सुहैल ने पशु बांधने के कमरे में छत पर लगे गार्डर पर रस्सी डालकर गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    कुछ देर बाद मृतक की छोटी बहन शौच के लिए उधर गई तो सुहैल को छत पर लटका देखा। स्वजन मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्वजन की शिकायत पर दो लोगों रामराज ऊर्फ पप्पू निवासी शौलाना जिला हापुड़ व राजकिशोर निवासी खंगोड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस दाेनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    जारचा कोतवाली प्रभारी प्रकाश नाथ ने बताया कि स्वजन की शिकायत पर आरोपितों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है।