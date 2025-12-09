नोएडा में दोस्तों की धमकी से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, दो युवक हिरासत में

संवाद सहयोगी, दादरी। फैक्ट्री में साथ कार्य करने वाले दो दोस्तों की जान से मारने की धमकी से तंग आकर सोमवार को कोतवाली जारचा क्षेत्र के खंगोड़ा गांव में एक युवक ने छत के गार्डर से फंसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन ने दो लोगों को नामजद करते हुए शिकायत दी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने बताया कि महबूब निवासी खंगोड़ा परिवार के साथ रहता है। उनका 19 वर्षीय बेटा सुहैल हापुड़ के पिलखुवा के पास स्थित फैक्ट्री में नौकरी करता था। आरोप है कि फैक्ट्री सुपरवाइजर उसे किसी बात को लेकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था।

आरोप है कि सोमवार दोपहर साढ़े चार बजे सुपरवाइजर गांव में आया और खंगोड़ा निवासी युवक से मिला। आरोप है कि सुपरवाइजर ने युवक से कहा कि सुहैल से जाकर कह देना की उसे वह जान से मार देगा। धमकी देकर वह चला गया। गांव निवासी युवक ने यह बात सुहैल के घर जाकर उसके स्वजन को बताई। जिससे क्षुब्ध होकर शाम छह बजे के करीब सुहैल ने पशु बांधने के कमरे में छत पर लगे गार्डर पर रस्सी डालकर गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

कुछ देर बाद मृतक की छोटी बहन शौच के लिए उधर गई तो सुहैल को छत पर लटका देखा। स्वजन मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्वजन की शिकायत पर दो लोगों रामराज ऊर्फ पप्पू निवासी शौलाना जिला हापुड़ व राजकिशोर निवासी खंगोड़ा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस दाेनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।