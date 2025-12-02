ग्रेटर नोएडा में SIR की बढ़ी तारीख, निवासियों और बीएलओ ने ली राहत की सांस
ग्रेटर नोएडा में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के लिए फार्म भरने की तारीख 11 दिसंबर तक बढ़ने से बीएलओ और निवासियों ने राहत की सांस ली ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत फार्म भरने का समय 11 दिसंबर तक बढ़ने से बीएलओ ने राहत की सांस ली। वहीं, बीएलओ का कहना है कि अब भी कई मतदाता ऐसे हैं जो अपने पते पर नहीं मिल रहे हैं। सेक्टर बीटा-एक स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित शिविर के दौरान मतदाता अपने फार्म के साथ पहुंचे।
यहां तैनात बीएलओ रजनी ने लोगों को फार्म भरने के संबंध में जानकारी दी। कई लोग पता अपडेट कराने, नाम कट जाने की शिकायत लेकर आए। जबकि कुछ लोगों ने अपने पते पर फर्जी व संदिग्ध मतदाताओं के मामलों की जानकारी की। सभी की समस्या का समाधान किया गया।
वहीं आरडब्ल्यूए महासचिव हरेंद्र भाटी ने बीएलओ टीम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से दर्ज कर जांच का आश्वासन दिया। मृत मतदाताओं का नाम हटाने और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को हटाने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। वहीं निवासी डॉ. प्रदीप शैलत ने बताया कि आरडब्ल्यूए और बीएलए के सहयोग से फार्म भरा है। इसके अलावा सेक्टर डेल्टा दो में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया।
इस मौके पर आरडब्ल्यूए महासचिव आलोक नागर मौजूद रहे और लोगों को आ रही समस्याओं का समाधान कराते रहे। महासचिव ने बताया कि कई ऐसे फार्म देखने को मिल रहे हैं कि जिनमें जो पता लिखा है उस पते पर वह मतदाता नहीं मिल रहा है। इससे बीएलओ को उनका पता ढूंढने में परेशानी आ रही है। कुछ ऐसे भी मतदाता है, जो दूसरे स्थान पर अपना एसआइआर का सत्यापन करा ले रहे हैं, लेकिन पहले वाले बीएलओ को जानकारी नहीं दे रहे हैंं, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है।
