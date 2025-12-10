ग्रेटर नोएडा के इस इलाके में सड़कें होंगी चौड़ी, ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी राहत
इस परियोजना का उद्देश्य इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाना है। सड़क चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा और लोगों को आवागमन में आसानी होगी। यह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेक्टर पाइ एक गोलचक्कर से विप्रो गोलचक्कर तक सर्विस रोड का जल्द निर्माण होगा। प्राधिकरण ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है। एक वर्ष में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इससे गोदरेज सोसायटी सहित आसपास के निवासियों को राहत मिलेगी।
शहर में मुख्य सड़क के साथ सर्विस रोड की मरम्मत की कार्ययोजना प्राधिकरण ने तैयार की है। जो सड़कें अधूरी है या अभी उनका निर्माण नहीं हुआ है, उन सर्विस रोड को प्राथमिकता पर बनाया जाएगा। इसके तहत सेक्टर पाई एक से विप्रो गोलचक्कर तक लगभग दो किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी।
प्रथम चरण में गोदरेज सोसायटी की तरफ की सड़क बनाई जाएगी। इस पर 5.23 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। शहर में कई सेक्टरों की सर्विस रोड अभी नहीं बनी है। इससे मुख्य मार्ग से आवाजाही होती है और हादसे का भय बना रहता है।
इसके अलावा आटीबीपी सेक्टर पाइ एक, लेबर चौक डेल्टाएक, रायन गोलचक्कर, परी चौक, एलजी चौक, रामपुर सेक्टर बीटा एक, आदि पर जाम की समस्या भी बढ़ रही है। इसके समाधान के लिए अधूरी सड़कों का निर्माण और सड़कों को चौड़ा करने, यूटर्न व अंडरपास बनाए जा रहे हैं।
औद्योगिक व आवासीय सेक्टरों में जहां सर्विस मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है, उनका निर्माण की योजना तैयार की गई है। सीईओ एनजी रवि कुमार ने सभी वर्क सर्किल के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक में सुधार के लिए जरूरी सड़कों को चौड़ा व सर्विस मार्ग को भी दुरुस्त किया जाए। सीईओ के निर्देश पर परियोजना विभाग ने कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है।
