उत्तर प्रदेश रेरा ने शुरू की ई-मेल सेवा, घर बैठे मिलेगी आदेशों और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश आवंटी और शिकायतकर्ता घर बैठे ही रेरा बेंच के आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी ई-मेल के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें संबंधित बेंच के ई-मेल पते पर मामले का विवरण भेजना होगा। इससे कार्यालय के चक्कर काटने से राहत मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

रेरा अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने बताया कि कई मामलों में आवंटी समय पर आवश्यक शपथ पत्र न देने के कारण रिकवरी सर्टिफिकेट की राशि लेने में दिक्कत झेल रहे हैं। जानकारी के अभाव या लापरवाही से देरी होती है, इसलिए प्राधिकरण ने ई-मेल के माध्यम से त्वरित सूचना देने की व्यवस्था शुरू की है।