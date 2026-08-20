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उत्तर प्रदेश रेरा ने शुरू की ई-मेल सेवा, घर बैठे मिलेगी आदेशों और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी

By Ajab Singh Edited By: Sonu Suman
Updated: Thu, 20 Aug 2026 11:19 PM (IST)

उत्तर प्रदेश रेरा ने आवंटियों और शिकायतकर्ताओं के लिए ई-मेल सेवा शुरू की है। अब वे घर बैठे रेरा के आदेशों और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

घर बैठे मिलेगी आदेशों और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी। (एआई जेनरेटेड इमेज)

घर बैठे मिलेगी आदेशों और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. आवंटी घर बैठे रेरा आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट जानें।

  2. ई-मेल के माध्यम से मिलेगी त्वरित और पारदर्शी जानकारी।

  3. कार्यालय के चक्कर लगाने से मिलेगी अब राहत।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश आवंटी और शिकायतकर्ता घर बैठे ही रेरा बेंच के आदेश और रिकवरी सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी ई-मेल के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें संबंधित बेंच के ई-मेल पते पर मामले का विवरण भेजना होगा। इससे कार्यालय के चक्कर काटने से राहत मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

रेरा अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने बताया कि कई मामलों में आवंटी समय पर आवश्यक शपथ पत्र न देने के कारण रिकवरी सर्टिफिकेट की राशि लेने में दिक्कत झेल रहे हैं। जानकारी के अभाव या लापरवाही से देरी होती है, इसलिए प्राधिकरण ने ई-मेल के माध्यम से त्वरित सूचना देने की व्यवस्था शुरू की है।

रेरा का उद्देश्य आवंटी को राशि प्राप्त करने में परेशानी न हो

ई-मेल में मामला संख्या, रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या, परियोजना का नाम, बिल्डर का नाम और समस्या का संक्षिप्त विवरण जरूर दें। रेरा अधिकारियों का कहना है कि रेरा का उद्देश्य है कि जानकारी के अभाव में किसी भी आवंटी को राशि प्राप्त करने में परेशानी न हो और सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो।

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