ग्रेटर नोएडा में बिल्डर पर कसा शिकंजा, 1.77 करोड़ की RC बकाया होने पर प्रशासन ने कराई मुनादी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में कासमास इंफ्रास्टेट प्रा. लि. के खिलाफ उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी आरसी की राशि का भुगतान न करने पर दादरी तहसील प्रशासन ने मुनादी कराई।

औद्योगिक साइट सी में बिल्डर परियोजना शिवालिक होम्स के बाहर मुनादी कराकर बिल्डर को आरसी की राशि का जल्द भुगतान करने की चेतावनी दी गई। रेरा ने यह राशि यूपीसीडा की लीजरेंट राशि 1.77करोड़ के सापेक्ष जारी की थी।

परियोजना में 420 फ्लैट

बिल्डर की साइट सी में शिवालिक होम्स परियोजना है। इसमें पिछले दस साल से लोग मालिकाना हक के लिए परेशान हैं। निवासियोंं के मुताबिक परियोजना में 420 फ्लैट हैं। इसमें 417 की बिक्री की गई है।