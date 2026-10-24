ग्रेटर नोएडा में भारतीय सौर विनिर्माताओं ने दिखाई ताकत, हाई-टेक तकनीक और BESS सिस्टम से दी ग्लोबल ब्रांड्स को टक्कर

जागरण संवाददााता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया (आरईआइ) एक्सपो और द बैटरी शो इंडिया 2026 में घरेलू सौर विनिर्माताओं ने अपनी ताकत दिखाई।

1080 से अधिक प्रदर्शकों, 1400 ब्रांडों और 54000 से ज्यादा विशेषज्ञों की मौजूदगी में भारतीय कंपनियों ने टाप कान,एचजेटी और जीरो-बसबार जैसी हाई-टेक तकनीकों के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) का प्रदर्शन किया।

घरेलू विनिर्माण के लिए गेमचेंजर बताया

एक्सपो में उद्योग जगत ने पीएलआइ, एएलएमएम और पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं को घरेलू विनिर्माण के लिए गेमचेंजर बताया। विशेषज्ञों ने अगले 3 से 5 साल में हरित ऊर्जा क्षेत्र में 30 से 35 प्रतिशत सीएजीआर से वृद्धि का अनुमान जताया है।