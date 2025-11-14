नोएडा: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार रामसुतार को महाराष्ट्र भूषण सम्मान, सीएम फडणवीस ने घर जाकर किया सम्मानित

डिजिटल डेस्क, नोएडा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को सेक्टर-19 में रहने वाले मशहूर मूर्तिकार रामसुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।

80 वर्षीय सुतार ने गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (182 मीटर) को डिजाइन किया है। यह प्रतिमा सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित की गई है। दरअसल, प्रसिद्ध मूर्तिकार की तबीयत ठीक नहीं है।

इसीलिए महाराष्ट्र के सीएम और उनके डिप्टी सीएम सहित उन्हें सम्मानित करने के लिए नोएडा स्थित उनके घर पहुंचे। इस पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह और 25 लाख रुपये नकद से सम्मानित किया जाता है।