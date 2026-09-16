राकेश टिकैत का नोएडा प्राधिकरण पर ट्रैक्टर मार्च, 17 सूत्रीय मांगपत्र पर CEO संग 2 घंटे चली बैठक

कुंदन तिवारी, नोएडा। नोएडा सेक्टर–96 स्थित नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैट के अनिश्चितकालीन धरने पर बुधवार की सुबह संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे।

अधिकारियों के अनुरोध पर वे किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश से वार्ता के लिए तैयार हुए। चौधरी राकेश टिकैत धरनास्थल से ट्रैक्टर पर सवार होकर सैकड़ों किसानों के साथ प्राधिकरण कार्यालय के अंदर पहुंचे।

उन्होंने कहा, नोएडा प्राधिकरण के अंदर पहुंचने वाला यह पहला ट्रैक्टर और किसानों की समस्याओं को लेकर आयोजित पहला धरना है। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और लंबा तथा व्यापक किया जाएगा।

राकेश टिकैत की अध्यक्षता में दो घंटे चली बैठक

चौधरी राकेश टिकैत की अध्यक्षता में लगभग दो घंटे चली महत्वपूर्ण बैठक में किसानों के 17 सूत्रीय मांगपत्र पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। बैठक का संचालन भाकियू गौतमबुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष अशोक भाटी ने किया।