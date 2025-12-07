पहले प्रेमी के साथ भागी, फिर मामा के बेटे से शादी... आशिक ने नाबालिग होने पर प्लान-B अपनाया; क्या है पूरा मामला?

जागरण संवाददाता, रबूपुरा। रबूपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव से दो महीने पहले बहला-फुसलाकर भगाई गई युवती के मामले में पुलिस ने लड़की को बरामद कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। कागजों में आरोपी के नाबालिग पाए जाने पर आरोपी ने लड़की की शादी अपने मामा से करा दी थी।

पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का म्याना निवासी हिमांशु से प्रेम संबंध था। वह 27 सितंबर को हिमांशु के साथ भाग गई थी। पीड़िता के पिता ने हिमांशु, वंश त्यागी और अकालपुर गांव निवासी दीपक उर्फ कल्ली के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। दो महीने बाद पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि पूछताछ में लड़की ने बताया कि वह अपनी मर्जी से हिमांशु के साथ गई थी। उसने सौरभ, बाबी भाटी, पदम सिंह, अंकुश, चिराग के सामने इलाहाबाद के एक मंदिर में हिमांशु से शादी की।