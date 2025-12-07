Language
    पहले प्रेमी के साथ भागी, फिर मामा के बेटे से शादी... आशिक ने नाबालिग होने पर प्लान-B अपनाया; क्या है पूरा मामला?

    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:09 PM (IST)

    रबूपुरा पुलिस ने दो महीने पहले एक युवती के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि मुख्य आर ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की शादी अपने मामा के बेटे से करवा दी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रबूपुरा। रबूपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव से दो महीने पहले बहला-फुसलाकर भगाई गई युवती के मामले में पुलिस ने लड़की को बरामद कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। कागजों में आरोपी के नाबालिग पाए जाने पर आरोपी ने लड़की की शादी अपने मामा से करा दी थी।

    पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का म्याना निवासी हिमांशु से प्रेम संबंध था। वह 27 सितंबर को हिमांशु के साथ भाग गई थी। पीड़िता के पिता ने हिमांशु, वंश त्यागी और अकालपुर गांव निवासी दीपक उर्फ कल्ली के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

    पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। दो महीने बाद पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि पूछताछ में लड़की ने बताया कि वह अपनी मर्जी से हिमांशु के साथ गई थी। उसने सौरभ, बाबी भाटी, पदम सिंह, अंकुश, चिराग के सामने इलाहाबाद के एक मंदिर में हिमांशु से शादी की।

    कोर्ट मैरिज के दौरान नाबालिग पाए जाने पर आरोपी हिमांशु ने अपने मामा के बेटे चिराग से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन वह हिमांशु के साथ गाजियाबाद में रह रही थी। पुलिस ने आरोपी हिमांशु, बाबी भाटी, अंकुश निवासी म्याना और चिराग निवासी DLF कॉलोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में एक महिला समेत दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।