Noida: जमीन डीलरों का इंतजार बढ़ा, सर्वर अपग्रेड होने से रजिस्ट्री में देरी; इस दिन से शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, जेवर। जमीन-जायदाद खरीदने-बेचने वालों को अपने दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराने के लिए बुधवार तक इंतजार करना होगा। निबंधन विभाग में सभी ऑनलाइन प्रक्रियाएं नए सर्वर पर स्थानांतरित होने के कारण सोमवार और मंगलवार को रजिस्ट्री का काम बंद रहेगा।

हालांकि, कुछ लोग असमंजस में सोमवार को उप-पंजीयक कार्यालय में अपने दस्तावेज पंजीकृत कराने पहुंचे। लेकिन, सर्वर अपडेट के कारण काम बंद होने की जानकारी मिलने पर वे घर लौट गए। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों में मंगलवार तक काम अस्थायी रूप से बंद है। बुधवार से सभी काम सामान्य रूप से शुरू हो जाएंगे।

अधिकारियों के अनुसार, अभी तक स्टांप एवं निबंधन विभाग का सारा ऑनलाइन काम मेघराज क्लाउड सर्वर के जरिए होता था। पिछले कुछ समय से यह काम नए सर्वर, नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड से जोड़ा जा रहा था। इससे पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में काफी दिक्कत आ रही थी। पूरे दिन सर्वर बंद रहने के कारण संपत्ति खरीदने-बेचने वालों को उप-पंजीयक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे।