यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: पीयूष गोयल का पिछली सरकार पर हमला, कहा- '2017 के बाद UP में दौड़ी विकास की बुलेट ट्रेन'

रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के विशेष सत्र में मंच से पिछली सरकार पर निशाना साधा और भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

उन्होंने कहा कि 2016-17 में यूपी में बिगनर्स (नौसिखिया) की सरकार थी। 2017 में बिगनर्स सरकार हटी तो एक नई यूपी, विकसित यूपी का संकल्प लिया गया। यूपीआईटीएस का चौथा संस्करण इसी संकल्प का परिणाम है।

3 हजार करोड़ के एग्रीमेंट साइन

मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज यूपी विश्व में अपनी पहचान बना रहा है और विश्व बाजार को नया अवसर दे रहा है। इस ट्रेड शो में दो से तीन हजार करोड़ के एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, इससे साफ है कि यूपी में निर्यात और विकास की बुलेट ट्रेन दौड़ पड़ी है।

गोयल ने कहा कि यूपी में बेहतर निवेश के लिए एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक पार्क, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक क्षेत्र में निवेश हो रहा है। 2016 से पहले यूपी में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, बजट हमेशा घाटे में पेश होता था।

लगाकर बजट को मजबूत किया योगी सरकार ने सैंड, लैंड और लिकर की चोरी पर लगाम लगाकर बजट को मजबूत किया। 2016-17 में लिकर से राजस्व 14,273 करोड़ था, जो अब साढ़े चार गुना से अधिक बढ़कर 63,000 करोड़ से अधिक हो गया है।