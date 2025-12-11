नोएडा: ओटीटी सब्सक्रिप्शन धोखाधड़ी का पर्दाफाश, NRI बने शिकार

जागरण संवाददाता, नोएडा। गुरुवार को फेज 1 थाना पुलिस ने सेक्टर 2 में चल रहे एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जो वेबविज सर्विस की आड़ में US समेत विदेश में रहने वाले NRIs को OTT सब्सक्रिप्शन बेचकर धोखाधड़ी कर रहा था। दो सरगना समेत छह सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 20 मोबाइल फोन, पांच कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक IP टीवी बॉक्स, दो एक्सट्रीम फाइबर राउटर और तीन सील बरामद हुए।

गैंग ने बिना किसी MoU साइन किए गैर-कानूनी टेलीकॉलिंग सर्विस देने का दावा किया। बताया जा रहा है कि दो साल से धोखाधड़ी कर रहे इस गैंग को यूनाइटेड स्टेट्स समेत 23 देशों से यूजर रिपोर्ट के आधार पर पकड़ा गया।

DCP नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि आरोपियों की पहचान सेक्टर 82, सेंट्रल विहार, नोएडा की तनिष्का, मथुरा वृंदावन माधव विलास कॉलोनी के योगेश बघेल, अनिल बघेल, गौरव बघेल, गोविंद बाग के राधा बल्लभ और भोगिया गांव, छपरा, बिहार के मनीष कुमार त्रिपाठी के रूप में हुई है।

फिलहाल, अनिल और राधा बल्लभ नोएडा सेक्टर 74 केपटाउन सोसायटी में, गौरव और योगेश दिल्ली अशोक नगर में और मनीष सेक्टर 20 में रहते हैं। तनिष्का और अनिल गैंग के लीडर हैं। सभी ग्रेजुएट हैं। योगेश, अनिल और गौरव रिश्तेदार हैं।

इससे कॉलिंग लाइन का आइडेंटिफिकेशन नंबर बदल जाता था। कॉल करने वाले को दूसरा नंबर दिखता था। इससे कस्टमर को कॉल किसी विदेशी नंबर से आती हुई लगती थी, जिसमें अमेरिकन नंबर भी शामिल है। कस्टमर को जालसाजों के इंडियन होने का शक नहीं होता था। पुलिस को आरोपियों के पास से किसी कंपनी मैनेजमेंट के साथ साइन किया हुआ कोई एमओयू नहीं मिला है। वे बिना टैक्स दिए कॉल करके और सर्विस देकर सरकार को दोहरा नुकसान पहुंचा रहे थे।