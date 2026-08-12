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    यूपी के उत्पादों के लिए खुलेगा ओमान का बाजार, एक्सपो मार्ट ट्रेड शो को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

    By Ranjeet Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:42 PM (IST)

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस साल ओमान पार्टनर देश के रूप में शामिल होगा, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिलेगी। यह पहल उत्तर प्रद ...और पढ़ें

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) में इस साल ओमान पार्टनर देश के रूप में भागीदारी करेगा। फोटो: जागरण

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) में इस साल ओमान पार्टनर देश के रूप में भागीदारी करेगा। फोटो: जागरण

    HighLights

    1. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ओमान पार्टनर देश बनेगा

    2. भारत और ओमान के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे

    3. उत्तर प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) में इस साल ओमान पार्टनर देश के रूप में भागीदारी करेगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को नई दिशा मिलेगी। व्यापारियों व कारोबारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है।

    ओमान को पार्टनर कंट्री बनाने का प्रस्ताव

    ग्रेटर नोएडा के नाॅलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआइटीएस) में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर एक बड़ी कूटनीतिक पहल हुई है।

    उत्तर प्रदेश सरकार ने सल्तनत आफ ओमान को यूपीआइटीएस के चौथे संस्करण का पार्टनर कंट्री बनाने का औपचारिक प्रस्ताव दिया है। यूपी एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव शशि भूषण लाल सुशील ने नई दिल्ली में ओमान के राजदूत ईसा सालेह अब्दुल्ला सालेह अलशिबानी से मुलाकात की और इस संबंध में अनुरोध पत्र सौंपा।

    बैठक का उद्देश्य भारत-ओमान के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देना है।

    ओमान सहित नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ेगी पहुंच

    फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के डिप्टी डायरेक्टर रोहित तेजपाल ने बताया कि फियो पिछले तीन संस्करणों से लगातार प्रदेश के निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ रहा है। इससे एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र को नए अवसर मिले हैं।

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    इस पहल से उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए ओमान सहित नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच, निवेश की संभावनाओं और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर फियो के पदाधिकारियों समेत इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर के उप निदेशक मोहित नोटा आदि मौजूद रहे।

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