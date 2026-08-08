ग्रेटर नोएडा के दौरे पर आए ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी, दादरी से जेपी ग्रीन्स तक सुरक्षा रही चाक-चौबंद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार को गौतमबुद्ध नगर के दादरी दौरे पर रहे। वह सुबह करीब 11 बजे दादरी स्थित हायर फैक्ट्री परिसर पहुंचे और वहां आयोजित एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। फैक्ट्री परिसर और आसपास के इलाके में पुलिस बल के साथ सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया था। प्रवेश द्वारों पर जांच बढ़ा दी गई और पूरे परिसर की निगरानी की गई।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने फैक्ट्री की गतिविधियों की जानकारी भी ली। दोपहर करीब 2 बजे मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से जेपी ग्रीन्स के लिए रवाना हुए। उनके काफिले के गुजरने के दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम निर्धारित रूट पर जगह-जगह बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने परिचावक समेत मार्ग में अन्य स्थानों पर डायवर्जन कर आम लोगों को असुविधा न हो इसका ध्यान रखा। जेपी ग्रीन्स पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ देर यहां रुके।

सूत्रों के अनुसार उन्होंने यहां वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। इसके बाद शाम 6 बजे वह सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए निकल गए। वापसी में दिल्ली रवाना होने के दौरान परिचौक से लेकर पूरे रूट तक पुलिस मुस्तैद रही।