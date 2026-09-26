ग्रेटर नोएडा के तुस्याना में चोरी की बिजली से चल रही फैक्ट्री पकड़ी, NPCL टीम पर हमला

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिजली चोरी के खिलाफ जारी अभियान के तहत एनपीसीएल ने ग्रेटर नोएडा के तुस्याना गांव में चोरी की बिजली से चल रही फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। जांच के दौरान पाया गया कि एक व्यक्ति अपने परिसर में बिना मीटर के अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी कर रहा था।

इतना ही नहीं परिसर के अंदर चोरी की बिजली से एक फैक्ट्री भी संचालित की जा रही थी। एनपीसीएल की विजिलेंस टीम ने जांच के दौरान उसके घर 29 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी। NPCL टीम पर लोगों ने किया हमला एनपीसीएल की टीम जब परिसर में जांच में जुटी थी उसी दौरान वहां मौजूद 10-12 लोगों ने उनपर हमला कर दिया। परिसर में मौजूद लोगों ने एनपीसीएल की टीम के साथ मारपीट भी की।