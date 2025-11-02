सावधान! बिजली कनेक्शन कटने का डर दिखाकर सक्रिय हुए ठग, एनपीसीएल के नाम से भेजे जा रहे फर्जी संदेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिजली उपभोक्ताओं को भी ठग अपना शिकार बना रहे हैं। मीटर रीडिंग या बिल न भरने समेत अलग-अलग संदेश के जरिये कनेक्शन कटने का डर दिखाकर ठगा जा रहा है। एनपीसीएल को इस बारे में शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने उपभोक्ताओं को सचेत किया है। उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि किसी भी संदेश पर विश्वास करने से पहले कंपनी काल सेंटर पर फोन कर उसकी हकीकत जांच लें।

एनपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं के फोन पर बिजली की मीटर रीडिंग, बिल नहीं भरने या फिर बिल अपडेट या केवाइसी को लेकर संदेश भेजे जा रहे है। लोगाें को डर दिखाकर ठग अपने खाते में रकम ट्रांसफर करा रहे हैं। कंपनी के प्रवक्ता मनोज झा का कहना है कि साइबर ठग लोगों को नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से फर्जी संदेश भेज कर गुमराह कर रहे हैं।

मीटर रीडिंग नहीं होने के कारण आपकी बिजली काटने जैसे संदेश फोन पर भेजे जा रहे हैं। कंपनी को शिकायत मिली है कि कुछ उपभोक्ताओं को बिजली कटौती, बिल अपडेट, केवाइसी सत्यापन, पीएम सूर्यघर योजना आदि के नाम पर फर्जी संदेश भेजे गए हैं। इन संदेशों में उपभोक्ताओं से तुरंत कार्रवाई करने को कहा जाता है।