सावधान! बिजली कनेक्शन कटने का डर दिखाकर सक्रिय हुए ठग, एनपीसीएल के नाम से भेजे जा रहे फर्जी संदेश
ग्रेटर नोएडा में बिजली उपभोक्ताओं को ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। एनपीसीएल के नाम पर फर्जी संदेश भेजकर कनेक्शन काटने का डर दिखाया जा रहा है। कंपनी ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि किसी भी संदेश पर विश्वास करने से पहले कॉल सेंटर पर संपर्क करके सच्चाई जान लें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि इससे वित्तीय जानकारी चोरी हो सकती है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिजली उपभोक्ताओं को भी ठग अपना शिकार बना रहे हैं। मीटर रीडिंग या बिल न भरने समेत अलग-अलग संदेश के जरिये कनेक्शन कटने का डर दिखाकर ठगा जा रहा है। एनपीसीएल को इस बारे में शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने उपभोक्ताओं को सचेत किया है। उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि किसी भी संदेश पर विश्वास करने से पहले कंपनी काल सेंटर पर फोन कर उसकी हकीकत जांच लें।
एनपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं के फोन पर बिजली की मीटर रीडिंग, बिल नहीं भरने या फिर बिल अपडेट या केवाइसी को लेकर संदेश भेजे जा रहे है। लोगाें को डर दिखाकर ठग अपने खाते में रकम ट्रांसफर करा रहे हैं। कंपनी के प्रवक्ता मनोज झा का कहना है कि साइबर ठग लोगों को नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से फर्जी संदेश भेज कर गुमराह कर रहे हैं।
मीटर रीडिंग नहीं होने के कारण आपकी बिजली काटने जैसे संदेश फोन पर भेजे जा रहे हैं। कंपनी को शिकायत मिली है कि कुछ उपभोक्ताओं को बिजली कटौती, बिल अपडेट, केवाइसी सत्यापन, पीएम सूर्यघर योजना आदि के नाम पर फर्जी संदेश भेजे गए हैं। इन संदेशों में उपभोक्ताओं से तुरंत कार्रवाई करने को कहा जाता है।
उपभोक्ताओं से अनाधिकृत एपीके फाइल डाउनलोड करने या व्यक्तिगत और बैंक संबंधी जानकारी साझा करने के लिए लिंक दिए जाते हैं। उपभोक्ताओं को सलाह कि कि ऐसे संदेशों का जवाब न दें और किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। ठग ऐसे लिंक के जरिए मोबाइल या कंप्यूटर को हैक कर सकते। ओटीपी और गोपनीय वित्तीय जानकारी हासिल कर खाते से रकम उड़ा सकते हैं।
