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नोएडा में बनेगा नया बारातघर, खर्च होंगे ढाई करोड़ से ज्यादा; निठारी गांव के लोगों को मिलेगी राहत

By Kundan Tiwari Edited By: Kapil Kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 05:21 PM (GMT+05:30)

नोएडा के निठारी गांव में पुराने बारातघर को तोड़कर नया बारातघर बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 2.71 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

नोएडा के निठारी गांव में नया बारातघर बनेगा। जागरण

नोएडा के निठारी गांव में नया बारातघर बनेगा। जागरण

HighLights

  1. निठारी में 2.71 करोड़ से नया बारातघर बनेगा।

  2. प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों का 60.28 लाख से कायाकल्प।

  3. 6 महीने में बारातघर, 2 महीने में स्कूल कार्य पूरा।

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के ग्राम निठारी में पुराने बारातघर को तोड़कर नया निर्माण किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्ण करुणेश ने इस परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

जानकारी के अनुसार, नए बारातघर के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ 71.44 लाख रुपये खर्च होंगे। यह बारातघर 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, जिसमें 405 वर्ग मीटर में दो मंजिला इमारत होगी।

ये होंगी सुविधाएं

बताया कि भूतल और प्रथम तल पर दो-दो कमरे और एक-एक हॉल का निर्माण किया जाएगा। इन कमरों में कोटा स्टोन की फर्श और एल्युमिनियम ग्लास की खिड़कियां लगाई जाएंगी। दोनों मंजिलों पर महिला और पुरुष शौचालय भी बनाए जाएंगे, जिनमें विट्रिफाइड टाइल का उपयोग होगा।

6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य

महाप्रबंधक सिविल एसपी सिंह ने बताया कि बारातघर के शेष 1,595 वर्ग मीटर क्षेत्र में लॉन और वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इस निर्माण कार्य को छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्कूलों की होगी रंगाई-पुताई

इसके साथ ही निठारी के प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल के कायाकल्प के लिए प्राधिकरण ने 60.28 लाख रुपये का अनुबंध किया है। वर्तमान में दोनों स्कूलों में मरम्मत कार्य चल रहा है, जिसमें छतों की वाटरप्रूफिंग, प्लास्टर की मरम्मत, शौचालयों की मरम्मत, बाउंड्रीवॉल पर ग्रिट वॉश प्लास्टर, परिसर में कोटा स्टोन लगाने और नालियों की मरम्मत शामिल है। स्कूलों की रंगाई-पुताई भी की जाएगी।

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प्राधिकरण का लक्ष्य इस कार्य को दो माह में पूरा करना है। नए बारातघर और स्कूलों के विकास से गांव में सामुदायिक और शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार होगा।