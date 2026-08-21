नोएडा में बनेगा नया बारातघर, खर्च होंगे ढाई करोड़ से ज्यादा; निठारी गांव के लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के ग्राम निठारी में पुराने बारातघर को तोड़कर नया निर्माण किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्ण करुणेश ने इस परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

जानकारी के अनुसार, नए बारातघर के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ 71.44 लाख रुपये खर्च होंगे। यह बारातघर 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, जिसमें 405 वर्ग मीटर में दो मंजिला इमारत होगी।

ये होंगी सुविधाएं

बताया कि भूतल और प्रथम तल पर दो-दो कमरे और एक-एक हॉल का निर्माण किया जाएगा। इन कमरों में कोटा स्टोन की फर्श और एल्युमिनियम ग्लास की खिड़कियां लगाई जाएंगी। दोनों मंजिलों पर महिला और पुरुष शौचालय भी बनाए जाएंगे, जिनमें विट्रिफाइड टाइल का उपयोग होगा।

6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य महाप्रबंधक सिविल एसपी सिंह ने बताया कि बारातघर के शेष 1,595 वर्ग मीटर क्षेत्र में लॉन और वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इस निर्माण कार्य को छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।