3500 फीट लंबा तिरंगा और 5 KM का सफर, नोएडा की सड़कों पर दिखा देशभक्ति का अद्भुत नजारा

जागरण संवाददाता, नोएडा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नोएडा में 3,500 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज वाली एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों छात्रों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पांच किलोमीटर लंबी यह यात्रा सेक्टर 21ए नोएडा स्टेडियम से शुरू होकर सेक्टर 26 और 27 से होते हुए सेक्टर 31 निठारी पर समाप्त हुई। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा भी इस यात्रा में शामिल हुए।

प्रतिभागियों ने विशाल तिरंगे को गर्व के साथ उठाए रखा और राष्ट्रीय एकता के नारे लगाए। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं और शहर के नागरिकों में देशभक्ति तथा सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना था। बड़ी संख्या में लोगों द्वारा देशभक्ति गीत गाए जाने और झंडे लहराए जाने के बीच यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई।