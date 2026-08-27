रक्षाबंधन पर खुलने जा रहा नोएडा का पहला स्काईवॉक, सेक्टर-51 और 52 मेट्रो स्टेशन के बीच आना-जाना होगा आसान

जागरण संवाददाता, नोएडा। लंबे इंतजार के बाद नोएडा के लोगों को रक्षाबंधन पर बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। शुक्रवार सुबह सात बजे नोएडा का पहला स्काईवॉक जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

यह स्काईवॉक सेक्टर-52 के ब्लू लाइन और सेक्टर-51 के एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन को सीधे जोड़ेगा। इसके शुरू होने के बाद यात्रियों को इंटरचेंज के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेट्रो बदलने का सफर सुरक्षित व सुगम हो जाएगा।

ट्रायल बेस पर खोला गया, सभी काम पूरे अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को स्काईवॉक की तैयारियों का जायजा लिया। सभी जरूरी काम पूरे होने के बाद उन्होंने इसे ट्रायल बेस पर खोलने के आदेश दिए। स्काईवॉक को बिना औपचारिक उद्घाटन के शुरू किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को इसकी सुविधा जल्द मिल सके।

सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं अभी सेक्टर-51 और सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशनों के बीच इंटरचेंज करने वाले यात्रियों को स्टेशन के नीचे बने पैदल मार्ग से गुजरना पड़ता है। यहां अक्सर भीड़ रहती है। स्काईवॉक शुरू होने के बाद दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच आवाजाही सीधे ऊपर से हो सकेगी।