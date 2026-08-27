रक्षाबंधन पर खुलने जा रहा नोएडा का पहला स्काईवॉक, सेक्टर-51 और 52 मेट्रो स्टेशन के बीच आना-जाना होगा आसान
नोएडा का पहला स्काईवॉक रक्षाबंधन पर जनता के लिए खुल रहा है, जो सेक्टर-52 और सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशनों को जोड़ेगा। ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा का पहला स्काईवॉक जनता के लिए खुला
सेक्टर-52 और सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशनों को जोड़ेगा
33 करोड़ की लागत से बना, सुरक्षित आवागमन
जागरण संवाददाता, नोएडा। लंबे इंतजार के बाद नोएडा के लोगों को रक्षाबंधन पर बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। शुक्रवार सुबह सात बजे नोएडा का पहला स्काईवॉक जनता के लिए खोल दिया जाएगा।
यह स्काईवॉक सेक्टर-52 के ब्लू लाइन और सेक्टर-51 के एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन को सीधे जोड़ेगा। इसके शुरू होने के बाद यात्रियों को इंटरचेंज के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेट्रो बदलने का सफर सुरक्षित व सुगम हो जाएगा।
ट्रायल बेस पर खोला गया, सभी काम पूरे
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को स्काईवॉक की तैयारियों का जायजा लिया। सभी जरूरी काम पूरे होने के बाद उन्होंने इसे ट्रायल बेस पर खोलने के आदेश दिए। स्काईवॉक को बिना औपचारिक उद्घाटन के शुरू किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को इसकी सुविधा जल्द मिल सके।
सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं
अभी सेक्टर-51 और सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशनों के बीच इंटरचेंज करने वाले यात्रियों को स्टेशन के नीचे बने पैदल मार्ग से गुजरना पड़ता है। यहां अक्सर भीड़ रहती है। स्काईवॉक शुरू होने के बाद दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच आवाजाही सीधे ऊपर से हो सकेगी।
छह मीटर चौड़ा, 10 ट्रैवलेटर की सुविधा
करीब 33 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस स्काईवॉक की चौड़ाई लगभग छह मीटर है। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें बेहतर लाइटिंग और मजबूत रेलिंग की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों की सुविधा के लिए 50-50 मीटर की दूरी पर 10 ट्रैवलेटर लगाए गए हैं।
निर्माण के दौरान कुछ तकनीकी बदलाव भी किए गए हैं। अब स्काईवॉक को मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट के सामने से जोड़ा गया है।
2023 में शुरू हुआ था निर्माण
स्काईवॉक का निर्माण वर्ष 2023 में शुरू हुआ था। इसके शुरू होने से रोजाना मेट्रो से सफर करने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात करने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मौके पर वर्क सर्किल तीन के वरिष्ठ प्रबंधक आरके शर्मा, जल खंड तृतीय के वरिष्ठ प्रबंधक पीसी सेन, सहायक उपनिदेशक उद्यान बुद्ध विलाश समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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