पिस्टल और चाकू के साथ बनाई रील, वीडियो हुआ वायरल; जांच में जुटी नोएडा पुलिस
नोएडा में एक युवक का पिस्टल और चाकू के साथ रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा में युवक ने पिस्टल संग बनाई रील।
वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल।
पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में एक युवक पिस्टल संग रील बनाना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है।
जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर पिस्टल व चाकू संग रील बनाने का वीडियो रविवार को वायरल हो गया। सिर्फ छह सेकेंड के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक अंटी में पिस्टल लगाकर और धूम्रपान करते हुए रील बना रहा है।
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के सेक्टर-122 का बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जांच के बाद ही वीडियो की सही जानकारी सामने आ सकेगी।