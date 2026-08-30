पिस्टल और चाकू के साथ बनाई रील, वीडियो हुआ वायरल; जांच में जुटी नोएडा पुलिस

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में एक युवक पिस्टल संग रील बनाना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है।

जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर पिस्टल व चाकू संग रील बनाने का वीडियो रविवार को वायरल हो गया। सिर्फ छह सेकेंड के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक अंटी में पिस्टल लगाकर और धूम्रपान करते हुए रील बना रहा है।