12 साल बाद खुली Noida Authority की नींद, एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक कम करने की तैयारी; ₹34.18 करोड़ का बजट पास

कुंदन तिवारी, नोएडा। नोएडा सेक्टर-94 से सेक्टर-135 तक 11.200 किलोमीटर लंबे चार लेन के यमुना तटबंध का अनुरक्षण कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने 12 वर्ष बाद शुरू करा दिया है।

इस कार्य के लिए 10 वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग एवं नोएडा प्राधिकरण के मध्य एमओयू (अनुबंध) गठित हुआ था। शर्त अनुसार सड़क की मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य नोएडा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध धनराशि से कराया जाना प्रस्तावित था, लेकिन प्राधिकरण ने आज तक न तो तटबंध की साफ सफाई कराई और न ही अनुरक्षण कार्य का बजट जारी किया।

जब जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात का भार बढ़ने लगा तो वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की प्राधिकरण अधिकारियों को याद आई। अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आवश्यकता को देख आनन-फानन में यमुना तटबंध के अनुरक्षण कार्य के लिए 34.18 करोड़ रुपये बजट अधिकारियों ने स्वीकृत कर दिया। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को प्रथम किस्त के रूप में 11.98 करोड रुपये की धनराशि बैंक खाते में भेज दी।

ऐसे में 12 साल के बाद यमुना तटबंध के अनुरक्षण कार्य के लिए सेक्टर- 94 नोएडा गांव रायपुर से सेक्टर-135 नंगली वाजिदपुर तक यमुना मार्जिनल / यमुना तटबंध चार लेन सड़क मार्ग के दोनों तरफ और मध्य उगी हुई कटीली झाडियों की कटाई छटाई और कचरा हटाने का कार्य शुरू हो गया है। इस कार्य ने प्राधिकरण अधिकारियों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

पर्यावरण संरक्षण में मिलती सहायता इस तटबंध को अधिकांश लोग आने जाने के लिए प्रयोग करते है। समय से मरम्मत होता तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से यातायात का भार कम होता। इससे वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होता।

प्राधिकरण को पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती, जिसका लाभ सीधे तौर पर रायपुर, बख्तावरपुर, असगरपुर, गढ़ी शाहपुर, शाहपुर गोवर्धनपुर, नंगली नंगला, नंगली शाखपुर, नंगली वाजिदपुर, छपरौली, दोस्तपुर मंगरौली गांव समेत सेक्टर-126 से 135 एवं सेक्टर-168 के निवासियों को होता, यातायात जाम से छुटकारा मिलता।

गांव नंगली वाजिदपुर के निवासी और ग्राम विकास संगठन राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने वर्ष 2021 से निरंतर सेक्टर-94 स्थित गांव रायपुर से सेक्टर-135 स्थित नंगली वाजिदपुर तक कटीली झाडियां उगने और जगह-जगह कचरा का ढेर सड़क पर हाेने की जानकारी से शासन को अवगत करा रहे थे, लेकिन प्राधिकरण अधिकारियों ने सुध तक नहीं ली।