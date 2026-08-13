नोएडा WTT के भूखंड आवंटन की जांच शुरू, दिल्ली पुलिस ने प्राधिकरण से मांगे दस्तावेज

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-16 में स्थित नोएडा वर्ल्ड ट्रेड टावर (डब्ल्यूटीटी) के भूखंड आवंटन की जांच प्रारंभ हो गई है। बुधवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने नोएडा प्राधिकरण कार्यालय जाकर भूखंड आवंटन से संबंधित दस्तावेज मांगे। प्राधिकरण अधिकारियों ने जांच टीम को सभी आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध करा दिए हैं। यह मामला अब कंसोर्टियम में रंगदारी के आरोपों से भी जुड़ गया है। प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि जांच में प्राधिकरण की पूरी टीम सहयोग कर रही है।

यह प्रकरण सेक्टर-16 के भूखंड संख्या सी-01 के आवंटन से संबंधित है, जिसका आवंटन मार्च 2010 में कंसोर्टियम के पक्ष में किया गया था। इसके बाद अगस्त 2010 में इसकी लीज डीड भी की गई। जिस कंसोर्टियम को भूखंड आवंटित किया गया था, उसी से जुड़े एक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत में रंगदारी मांगने, धमकी देने और भूखंड आवंटन के दौरान फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप लगाए गए हैं। इसी शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी देखा जा रहा है कि भूखंड का आवंटन किस प्रक्रिया के तहत हुआ, कंसोर्टियम में कौन लोग शामिल थे और आवंटन के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सही थे या नहीं। प्राधिकरण के स्तर पर उपलब्ध आवंटन पत्र, कंसोर्टियम से जुड़े दस्तावेज और लीज डीड समेत अन्य रिकॉर्ड जांच टीम को दिए गए हैं। इससे आने वाले दिनों में आवंटन प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

डब्ल्यूटीटी में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआइ की जांच पहले से चल रही है। अब दिल्ली पुलिस द्वारा भूखंड आवंटन और कथित फर्जी दस्तावेजों की शिकायत की जांच से मामला और गंभीर हो गया है। प्राधिकरण ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों द्वारा आवंटन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा रहा है।