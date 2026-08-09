नोएडा में शादीशुदा महिला को बम से उड़ाने की धमकी, पूर्व सहकर्मी ने आपत्तिजनक पोस्ट भी डाली

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली शादीशुदा महिला को पूर्व सहकर्मी डरा धमका रहा। महिला के समझाने और विरोध करने पर भी नहीं मान रहा। मोबाइल नंबर ब्लॉक करने पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बात लिखीं।

महिला और उसके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी भी दी। पीड़िता ने सेक्टर-49 थाने में शुक्रवार को मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले में जांच कर रही। करी छोड़ने पर संपर्क टूटा नोएडा सेक्टर-49 के एक गांव में महिला अपने पति, पिता व चार साल की बच्ची के साथ रहती हैं। उनके साथ फैक्ट्री में साेहिल नाम का सहकर्मी काम करता था। नौकरी छोड़ने पर संपर्क टूट गया। आठ दिन पहले पूर्व सहकर्मी का फोन आया। उसने मिलने की जिद करने लगा। महिला ने विरोध किया वह अभद्रता करने लगा। इसका विरोध करते हुए मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया।