नोएडा: संदिग्ध हालात में सोसायटी की 16वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत, पारिवारिक कलह में आत्महत्या का शक

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसायटी की 16वीं मंजिल की बालकनी से रविवार रात एक महिला संदिग्धावस्था में नीचे गिरकर घायल हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सुसाइड नोट मिलने व स्वजन से कोई शिकायत मिलने के बारे में इनकार किया है।

पारिवारिक कलह में जान देने की चर्चा उधर, चर्चा है कि महिला ने पारिवारिक कलह में जान दी है। लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित सिंह कॉलोनी की प्रियंका तिवारी आइटी कंपनी में काम करती थीं। 11 साल पहले प्रियंका की दोस्ती कार्यालय में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश के कृष्ण कुमार से हुई थी। दोनों करीब आठ साले से केपटाउन सोसायटी में रह रहे थे।