Noida Firing: नोएडा में शादी के मंडप में हर्ष फायरिंग, लोग बोले- 'पागल है क्या...'

जागरण संवाददाता, नोएडा। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में आए दिन हर्ष फायरिंग की खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा मामले में एक शादी समारोह में एक बार फिर हर्ष फायरिंग देखने को मिली है, जहां मंडप में हर्ष फायरिंग करने पर लोग डर गए और पागल है क्या जैसी बातें बोलते हुए गुस्सा जाहिर किया।

घटना के दो वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियो सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के सेक्टर 93 स्थित सुपर मिग के सामने का बताया जा रहा है। थाना पुलिस मामले का संज्ञान लेकर जांच कर रही है। नोएडा में शादी समारोह में फायरिंग

सेक्टर 93 स्थित सुपर मिग के पास का मामला pic.twitter.com/y863jvQuvF — Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) December 7, 2025 उधर, सेक्टर 90 स्थित आईटी कंपनी प्रबंधन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। प्रबंधन ने एसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़ी वीडियो में कपंनी का नाम जोड़ और साथ काम नहीं करने की चेतावनी जारी कर साख को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। प्रतिनिधि ने कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 142 थाने में एक अन्य कंपनी प्रबंधन के पदाधिकारियों समेत 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

ऐप्सक्वाड्ज साफ्टवेयर कंपनी के प्रतिनिधि मोहित शर्मा ने बताया कि 12 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए वीडियो में कंपनी का नाम व लोगो को एसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जोड़ा गया था। साख खराब करने के लिए वीडियो को एडिट कर प्रस्तुत किया गया। फर्जी वीडियो से प्रबंधन की कारोबारी छवि गंभीर रूप से प्रभावित हुई।