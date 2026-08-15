बारिश में डूबने वाले नोएडा का होगा कायाकल्प, IIT रुड़की तैयार करेगा नया ड्रेनेज प्लान

जागरण संवाददाता, नोएडा। हर वर्ष मानसून के दौरान नोएडा में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे शहरवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है।

प्राधिकरण ने 168 सेक्टर-81 गांव की जल निकासी के लिए एक रि-डेवलपमेंट प्लान तैयार कराने का निर्णय लिया है, जो वर्तमान आबादी के अनुसार होगा। इस योजना के तहत सेक्टर-सोसायटी, गांवों और बाजारों में विकास कार्य को पूरा किया जाएगा। इसके लिए आइआइटी रुड़की शहर का सर्वेक्षण कर प्राधिकरण को 203 वर्ग किलोमीटर का रि-डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगा।

बता दें कि यह नया जल निकासी प्लान मौजूदा आबादी और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने शहर की बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ते निर्माण और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल निकासी तंत्र के पुनर्विकास की योजना बनाई है।

इसमें सेक्टर-81 से सेक्टर-168 तक के क्षेत्र, गांवों, सोसायटियों, बाजारों और अन्य विकसित इलाकों को शामिल किया जाएगा। आइआइटी रुड़की द्वारा किए जाने वाले तकनीकी सर्वेक्षण में वर्तमान सड़क, नाला, ड्रेनेज नेटवर्क, नालों की क्षमता, जल निकासी के प्राकृतिक प्रवाह, निचले इलाकों, पंपिंग व्यवस्था और बारिश के दौरान पानी के जमाव वाले स्थानों का आकलन किया जाएगा। वर्तमान में शहर के कई हिस्सों में जल निकासी व्यवस्था उस समय की जनसंख्या और निर्माण को ध्यान में रखकर विकसित की गई थी।

पिछले वर्षों में कई नए सेक्टर, ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां और व्यावसायिक क्षेत्र विकसित हुए हैं, जिसके कारण बारिश के दौरान मौजूदा नालों और पाइप लाइनों पर दबाव बढ़ जाता है। नए प्लान में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किस क्षेत्र से कितना वर्षा जल निकलता है और उसे किस मुख्य नाले या जल निकासी चैनल तक पहुंचाया जा सकता है। री-डेवलपमेंट प्लान में केवल बड़े नालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें सेक्टरों की आंतरिक सड़कों, सोसायटियों, बाजारों और गांवों की जल निकासी व्यवस्था को भी मुख्य ड्रेनेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।