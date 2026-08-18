नोएडा में गंदे पानी की समस्या: साफ पानी के लिए जेब पर पड़ रहा भारी बोझ

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में पानी अब बिल्कुल भी पीने लायक नहीं बचा है, यहां आपको साफ पानी पीना हैं तो रोजाना कम से कम सौ रुपये का खर्च करना होगा। क्योंकि यहां सेक्टरों में लोगो को पीला पानी मिल रहा है।

ऐसे में परिवारों को मजबूरी में बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। पानी की गुणवत्ता खराब होने या सप्लाई बाधित होने पर लोगों को रोजाना करीब 100 से 200 रुपये तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। यानी महीने में यह बोझ करीब तीन से छह हजार रुपये तक पहुंच सकता है। सेक्टर-12 और 53 पीला और बेहद गंदा पानी आने के बाद यह समस्या एक बार फिर चर्चा में है। वहीं सेक्टर 105 , 19 और 40 में भी पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति को लेकर शिकायतें सामने आई हैं।

नलों से बेहद गंदे पानी की हो रही सप्लाई सेक्टर-12 में सोमवार सुबह लोगों ने नलों से पीले और बेहद गंदे पानी की शिकायत की। पानी देखकर लोगों ने इसे पीने और खाना बनाने में इस्तेमाल करने से परहेज किया। इसके बाद परिवारों को पीने के लिए अलग से पानी का इंतजाम करना पड़ा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नल का पानी नियमित और साफ मिले तो अतिरिक्त पानी खरीदने का खर्च बच सकता है। वहीं सेक्टर 53 में भी बीते तीन दिनों से गंदा पानी आ रहा है। सेक्टर 105 में एक दिन पानी आता है एक दिन नहीं तो कभी गंदा यही समस्या बनी है।

वहीं सेक्टर 40, 19 सहित तमाम सेक्टरों में पानी की समस्या आ रही हैं। निवासियों के अनुसार गंगाजल की सप्लाई या तो हो नहीं रही या फिर ट्यूबेल का पानी मिलाकर की जा रही है, कई जगह पाइप जंग वाली हैं जिसके चलते पानी गंदा आ रहा है।