BLO घर-घर जा रहे, मतदाता भाग रहे कम्युनिटी सेंटर... नोएडा में SIR अभियान में सबकुछ उल्टा!

सुमित शिशोदिया, नोएडा। जिले में खास और इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। चुनाव आयोग का मकसद है कि 4 दिसंबर से पहले हर वोटर के फॉर्म भरने के लिए BLO को घर-घर भेजकर 100% वोटर मैपिंग की जाए। लेकिन, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। सेक्टर में जो घर कभी चमकते थे, वे आज खंडहर बन गए हैं और कुछ मामलों में BLO को उनमें ताला लगा मिला। कई परिवार तो घर छोड़कर चले गए हैं। बुधवार को दैनिक जागरण की पड़ताल में न सिर्फ BLO बल्कि वोटर भी परेशान दिखे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोपहर: 1 बजे जगह: सेक्टर 19 कम्युनिटी सेंटर जब हम सेक्टर 19 पहुंचे तो पता चला कि ब्लॉक A, B और C के 2,283 घरों में 5,200 परिवार रहते हैं। तीनों ब्लॉक में 11-11 BLO ड्यूटी पर हैं। B-ब्लॉक की BLO कीर्ति श्रीवास्तव ने दावा किया कि हर सुबह सभी BLO घर-घर जाकर उन लोगों को SIR फॉर्म बांटते हैं जिनके घर में ताला लगा होता है। वे अपने सदस्यों से फ़ोन पर बात करते हैं और फ़ॉर्म गेट के नीचे डाल देते हैं। फ़ॉर्म बांटने के बाद, BLO प्रियल पांडे के साथ कम्युनिटी सेंटर लौट आईं।

वोटर उन्हें जमा करने पहुंचे। तीन हज़ार फ़ॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। करीब दो से तीन परसेंट लोग दूसरी जगह चले गए हैं। जब एक व्यक्ति मकान मालकिन का फ़ॉर्म लेकर पहुंचा, तो उनकी BLO मौजूद नहीं थीं। उनसे फ़ोन पर संपर्क करने को कहा गया। इस बीच, RWA के जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण और दूसरे अधिकारी लोगों को फ़ॉर्म भरने में मदद कर रहे थे। //B//B

1:39 PM जगह: G ब्लॉक, सेक्टर 27 सेक्टर 27 पहुंचने पर, BLO शशि शर्मा घर-घर जाकर SIR फ़ॉर्म बांट रही थीं और जमा कर रही थीं। जब उन्होंने सड़क किनारे एक पान वाले से फ़ॉर्म मांगा, तो उसने आधार कार्ड न होने का बहाना बनाया। वहां से, उन्होंने G ब्लॉक में एक और घर की डोरबेल बजाई और एक महिला से फ़ॉर्म मांगा। उन्हें बताया गया कि फ़ॉर्म अभी तक भरे नहीं गए हैं। जब बाकी परिवार वाले आएंगे तो वह उन्हें भरकर वापस कर देंगी।

यहां एक प्लॉट पर हरदोई का एक परिवार कपड़े प्रेस करता मिला। BLO ने उन्हें पहले ही फॉर्म दे दिए थे। जब उन्होंने फॉर्म मांगे तो उन पर कुछ नहीं लिखा था। इस बीच दुकानदार की बेटी ने फॉर्म भर दिए। BLO ने बताया कि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कई घर खंडहर हो गए हैं, जबकि कुछ लोग पहले ही जा चुके हैं।