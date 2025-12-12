मतदाता कर चुके पलायन... अब ढूंढने में छूट रहे BLO के पसीने; यूपी के इस जिले में अधिकारियों को क्यों सता रहा डर?

जागरण संवाददाता नोएडा। नोएडा में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं, जिनसे न केवल प्रशासन की चिंता बढ़ी है, बल्कि बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का काम भी अत्यधिक कठिन हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे सत्यापन अभियान में पता चला है कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने पते से शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि मतदाता सूची में दर्ज उनके फोन नंबर भी या तो गलत हैं, बंद मिल रहे हैं या फिर किसी अन्य जिले और राज्य के व्यक्तियों के निकले। इस वजह से मतदाताओं से संपर्क स्थापित करना लगभग असंभव साबित हो रहा है।

छोटपुर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में तैनात बीएलओ सुमित के पास 1,234 फार्मों का सत्यापन होना है, लेकिन इनमें से 345 मतदाता लगातार प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पा रहे। उनकी खोजबीन के दौरान पता चला कि अधिकांश लोग यहां से कहीं और जा चुके हैं और सूची में दर्ज उनके मोबाइल नंबर उपयोग में नहीं हैं।