Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पैसा दो वाहन ले जाओ, बाद में हो जाएगा ट्रांसफर'; नोएडा में पुरानी गाड़ियों का बाजार बना बड़ा खतरा

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:20 AM (IST)

    नोएडा में पुरानी गाड़ियों का बाजार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यहां 'पैसा दो, गाड़ी ले जाओ' का चलन है, लेकिन ट्रांसफर बाद में होता है, जिससे खरीदारों को परेशानी होती है। यह बाजार अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गया है, क्योंकि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पुरानी गाड़ियों का बाजार नोएडा में खतरे की घंटी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सेक्टर 51 में लगा गाड़ियों का ओपन बाजार

    प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। पुराने वाहनों का बाजार शहर में सुलभता से ज्यादा खतरा बनता जा रहा है। हाल में दिल्ली में हुए हादसे के बाद नोएडा में पुराने वाहन बेचने वाले बाजार की पड़ताल की तो यहां न तो कोई नियम नजर आए और न ही कानून। डीलर ग्राहक को पूरे पैसे लेकर वाहन दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रांसफर कराने के लिए एक से महीने का वक्त भी ले रहे हैं। नोएडा में सैकडों पुराने वाहन बेचने के लिए बाजार हैं। दस्तावेज होने पर डीलर एक हफ्ते में वाहन को खरीदार के नाम ट्रांसफर करने की बात कहता है। इसके लिए संबंधित परिवहन विभाग के कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं है। जुगाड़ से डीलर सभी कार्य करा देगा।

    संवाददाता और डीलर के बीच बातचीत के कुछ प्रमुख अंश

    संवाददाता: भैया, एक कार खरीदनी है तीन से चार लाख तक के बीच की, कोइ हो तो बताओ।

    डीलर: कौन सा मॉडल और कार चाहिए?

    संवाददाता: स्विफ्ट या वैगनआर मिल जाए सीएनजी की 2020 माडल तक हो।

    डीलर: हां मिल जाएगी लेकिन 4.5 लाख रुपये तक की है?

    संवाददाता: मेरे पास नोएडा के कागज नहीं हैं आगरा के हैं। मुझे गाडी यहीं के पते पर चाहिए।

    डीलर: आगरा भी ट्रांसफर हो जाएगी। पांच हजार रुपये लगेंगे आपको परिवहन विभाग के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पडेगी।

    संवाददाता: मुझे गाडी यहीं के पते पर चाहिए, कागजों में दो महीने का वक्त लग जाएगा।

    डीलर: दो महीने बाद ट्रांसफर करा लेना। पैसा देकर गाडी ले जा सकते हो। एक स्टांप पेपर पर लिखना होगा बस।

    संवाददाता: पैसा पूरा देना होगा या कुछ ट्रांसफर होने के बाद देना होगा?

    डीलर: पैसा आपको पूरा देना होगा। ट्रांसफर से लेकर सभी तरह की जिम्मेदारी हमारी होगी। गाडी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा।

    कार बाजार और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर 4000 से अधिक वाहन हैं लिस्टेड

    सेक्टर-16 व 18 में जस्टडायल पर 221 से ज्यादा सैकंड हैंड वाहन बेचने वाले डीलर्स लिस्टेड हैं। इनके अलाव इंडिया कार बाजार, कार्स 24, स्पिनी, कार देखो, कारवाले, ओएलएक्स समेत विभिन्न प्लेटफार्म पर कुल चार हजार से अधिक वाहन बेचने के लिए लिस्टेड हैं। प्रतिदिन 60 से 80 सैकंड हैंड कारों की बिक्री पूरे जिले में होती है।

    पूरे एनसीआर के परिवहन कार्यालय में जुगाड़

    गौतमबुद्ध नगर में डीलर दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर , गाजियाबाद समेत एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों की गाडियां बेच रहे हैं। दस्तावेजों के साथ पांच हजार रुपये लेकर वाहन को खरीदार के नाम नई आरसी जारी करवाकर ट्रांसफर कराने का दावा भी कर रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि एजेंट आता है। सभी दस्तावेजों को साथ लेकर जाता है। कुछ दिन में काम कराकर दे देता है।

     

    ऐसा नहीं है। वाहन को खरीदने और बेचने वाले दोनों ही लोगों को कार्यालय ओन पर ट्रांसफर प्रक्रिया की जाती है।


    -

    नंद कुमार, एआर