    VIDEO: बाल खींचे, चल गए लात घूंसे... दोस्त को लेकर भिड़ गईं दो युवतियां; नोएडा की यूनिवर्सिटी में हंगामा

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:50 PM (IST)

    नोएडा के एक निजी विश्वविद्यालय में दो युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती दूसरी के बाल खींच रही है और ...और पढ़ें

    नोएडा के एक निजी विश्वविद्यालय में दो युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। इंटरनेट मीडिया पर युवतियों के बीच मारपीट का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवती दूसरी युवती के बाल पकड़कर खींच रही है तो वहीं दूसरी ओर उसी दौरान मौजूद अन्य युवतियां बीच बचाव करती हुई नजर आ रही हैं।

    मारपीट का वीडियो सेक्टर 126 थाना क्षेत्र स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के परिसर का होना और एक दोस्त को लेकर झगड़ा करना बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब का है। इसका अभी पता नहीं चल पाया है। सेक्टर 126 थाना पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है।

    नोएडा के सेक्टर-126 थाना क्षेत्र में स्थित एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस का एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवतियां आपस में भयंकर मारपीट करती दिख रही हैं। एक युवती दूसरी के बाल पकड़कर जोर-जोर से खींच रही है और जमीन पर गिराकर लात-घूंसे बरसा रही है।

    इसी बीच वहां मौजूद अन्य लड़कियां बीच-बचाव करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं, लेकिन मारपीट रुकने का नाम नहीं ले रही। जानकारी के अनुसार, यह झगड़ा कथित तौर पर एक दोस्त को लेकर हुआ था।

    वीडियो कब का है और घटना ठीक कब हुई, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो के बैकग्राउंड में विश्वविद्यालय का परिसर साफ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो 30 सेकंड से ज्यादा का है और इसे अब तक हजारों बार देखा और शेयर किया जा चुका है। 