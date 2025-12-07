VIDEO: बाल खींचे, चल गए लात घूंसे... दोस्त को लेकर भिड़ गईं दो युवतियां; नोएडा की यूनिवर्सिटी में हंगामा

जागरण संवाददाता, नोएडा। इंटरनेट मीडिया पर युवतियों के बीच मारपीट का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवती दूसरी युवती के बाल पकड़कर खींच रही है तो वहीं दूसरी ओर उसी दौरान मौजूद अन्य युवतियां बीच बचाव करती हुई नजर आ रही हैं।

मारपीट का वीडियो सेक्टर 126 थाना क्षेत्र स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के परिसर का होना और एक दोस्त को लेकर झगड़ा करना बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कब का है। इसका अभी पता नहीं चल पाया है। सेक्टर 126 थाना पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है।

