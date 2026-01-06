नोएडा में चारों ओर बिछा एक्सप्रेसवे का 'जाल', फिर भी घायलों को इलाज के लिए जाना पड़ रहा दिल्ली 

सुमित शिशोदिया, नोएडा। प्रदेश की इकानमी का ग्रोथ इंजन गौतमबुद्धनगर एक्सप्रेसवे से घिरा होने के बावजूद अभी तक यहां 100 बेड का ट्रामा सेंटर नहीं बना है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रामा सेंटर बनाने की योजना अधूरे निर्माण और जमीनी विवाद में अटकी है।

हैरानी की बात है कि पांच वर्षो में सड़क दुघर्टनाओं में 2200 से ज्यादा लोग जान गवां चुके हैं। मगर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव के दिशा-निर्देश भी स्वास्थय विभाग के अधिकारी सुनने काे तैयार नहीं हैं।

प्रदेश की सरकारी मशीनरी सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों की जान बचाने में जमकर पसीना बहा रही है लेकिन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घायलों का जीवन बचाने के लिए दिल्ली एम्स, सफदरजंग अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर रहना चाहते हैं।

बढ़ रहा मृतकों का आंकड़ा आंकड़े देखें तो 2021 में 789 दुघर्टना में 368 मौत और 559 लोग घायल हुए थे जबकि 2022 में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 437 और 856 घायलों तक पहुंच गया। 2025 में प्रशासन के अधिकारी गंभीर हुए तो 932 घटनाओं में 363 मृतक और 695 घायल तक आंकड़ा सिमट गया।

2023 में प्रदेश के एडिशनल डीजीएमई व यूपी ट्रामा टास्क फोर्स के सदस्य डा. जीके अनेजा ने जनपद में 100 बेड का ट्रामा सेंटर बनाने की घोषणा की थी। इसमें 50 बेड ट्रामा सेंटर और 50 बेड इमरजेंसी के लिए आरक्षित होने थे। शासन द्वारा प्रदेश के प्रत्येक 50 किलोमीटर पर लेवल एक, दो और लेवल तीन के ट्रामा सेंटर का निर्माण व विस्तारीकरण शुरू हुआ था।

एक्सप्रेस-वे किनारे प्रस्तावित है ट्रामा सेंटर जनपद का पहला सरकारी ट्रामा सेंटर यमुना प्राधिकरण द्वारा दो हजार वर्ग मीटर में यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाया जाना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से प्रयास चल रहे हैं। सेंटर बनने से एक्सप्रेस-वे पर होने वाले हादसों में घायलों को तुरंत इलाज किया जाएगा, लेकिन मरीज आजतक दिल्ली और प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करने पड़ते हैं।