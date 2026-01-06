Language
    नोएडा में चारों ओर बिछा एक्सप्रेसवे का 'जाल', फिर भी घायलों को इलाज के लिए जाना पड़ रहा दिल्ली 

    By Sumit Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:19 AM (IST)

    सुमित शिशोदिया, नोएडा। प्रदेश की इकानमी का ग्रोथ इंजन गौतमबुद्धनगर एक्सप्रेसवे से घिरा होने के बावजूद अभी तक यहां 100 बेड का ट्रामा सेंटर नहीं बना है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रामा सेंटर बनाने की योजना अधूरे निर्माण और जमीनी विवाद में अटकी है।

    हैरानी की बात है कि पांच वर्षो में सड़क दुघर्टनाओं में 2200 से ज्यादा लोग जान गवां चुके हैं। मगर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव के दिशा-निर्देश भी स्वास्थय विभाग के अधिकारी सुनने काे तैयार नहीं हैं।

    प्रदेश की सरकारी मशीनरी सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों की जान बचाने में जमकर पसीना बहा रही है लेकिन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घायलों का जीवन बचाने के लिए दिल्ली एम्स, सफदरजंग अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर रहना चाहते हैं।

    बढ़ रहा मृतकों का आंकड़ा 

    आंकड़े देखें तो 2021 में 789 दुघर्टना में 368 मौत और 559 लोग घायल हुए थे जबकि 2022 में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 437 और 856 घायलों तक पहुंच गया। 2025 में प्रशासन के अधिकारी गंभीर हुए तो 932 घटनाओं में 363 मृतक और 695 घायल तक आंकड़ा सिमट गया।

    2023 में प्रदेश के एडिशनल डीजीएमई व यूपी ट्रामा टास्क फोर्स के सदस्य डा. जीके अनेजा ने जनपद में 100 बेड का ट्रामा सेंटर बनाने की घोषणा की थी। इसमें 50 बेड ट्रामा सेंटर और 50 बेड इमरजेंसी के लिए आरक्षित होने थे। शासन द्वारा प्रदेश के प्रत्येक 50 किलोमीटर पर लेवल एक, दो और लेवल तीन के ट्रामा सेंटर का निर्माण व विस्तारीकरण शुरू हुआ था।

    एक्सप्रेस-वे किनारे प्रस्तावित है ट्रामा सेंटर

    जनपद का पहला सरकारी ट्रामा सेंटर यमुना प्राधिकरण द्वारा दो हजार वर्ग मीटर में यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाया जाना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से प्रयास चल रहे हैं। सेंटर बनने से एक्सप्रेस-वे पर होने वाले हादसों में घायलों को तुरंत इलाज किया जाएगा, लेकिन मरीज आजतक दिल्ली और प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करने पड़ते हैं।

    अप्रैल 2025 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव रितु माहेश्वरी काे अधिकारियों ने बताया था कि जेवर में नवनिर्मित ट्रामा सेंटर को अप्रैल में ही राजकीय निर्माण निगम द्वारा हस्तगत करा दिया जाएगा। संचालन के लिए मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं के लिए महानिदेशक को पत्र भेजा था। मगर जमीनी स्तर पर ट्रामा सेंटर का निर्माण अधूरा है।


    जेवर में बन रहा ट्रामा सेंटर जमीनी विवाद और अधूरे निर्माण कार्य से रुका हुआ है। उच्च अधिकारियों के स्तर से मामले में वार्ता चल रही है। एक्सप्रेसवे पर दुघर्टना में घायलाें काे तुरंत एंबुलेंस से लाकर जिला अस्पताल और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज होता है।

    -

    डॉ. नरेन्द्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी