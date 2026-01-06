Language
    नोएडा में इन 13 जगहों पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, प्राधिकरण को भेजी गई रिपोर्ट

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:29 AM (IST)

    नोएडा में 13 स्थानों पर रोड इंजीनियरिंग की खामियों के कारण लगने वाले जाम से जल्द निजात मिलेगी। यातायात पुलिस ने सर्वे कर इन जगहों को चिन्हित किया है, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में 13 जगह पर जाम से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। एजेंसी से सर्वे कराकर जल्द ही रोड इंजीनियरिंग की खामियों को दूर कराया जाएगा। कट खुले होने और सड़क संकरी नहीं होने से हर दिन लोगों को जाम के झाम में फंसना पड़ रहा है। इससे समय और ईंधन की बर्बादी हो रही है।

    नोएडा, ग्रेटर नोएडा व ग्रेनो वेस्ट में आए दिन जाम लगने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। लोग भी जाम में फंसने पर शिकायत करते हैं। इन सब शिकायतों को लेकर यातायात पुलिस ने जांच कराई तो 13 जगह पर रोड इंजीनियरिंग जैसी खामियां उजागर हुईं।

    डीसीपी यातायात प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा व सेंट्रल नोएडा तीनों जोन में सड़कों से गुजरने वाले यातायात का सर्वे कराया गया। जहां-जहां पर सुबह शाम जाम लग रहा था। वहां पर टीम ने जांच की तो कहीं पर कट खुले नहीं होने और कहीं पर कट बंद नहीं होने, सड़क संकरी होने से जैसी कमियां मिलीं। इससे वाहनों के जहां तहां मुड़ने से जाम लगना पाया गया।

    इन सभी जगहों को चिन्हित किया गया। यहां पर क्या-क्या खामियां हैं और क्या-क्या काम कराए जाने हैं। इसकी रिपोर्ट बनाकर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को भेजी गई है। यातायात व्यवस्था दुरस्त करने के लिए यह भी सुझाव दिया गया है कि एजेंसी से सर्वे कराकर इनके साथ-साथ अन्य जगहों पर जांच की जाए ताकि जाम से निजात मिल सके।

    यह जगह हैं शामिल

    इन जगहों में सेक्टर-63 छिजारसी तिराहा, कालिंदीकुंज बॉर्डर, सेक्टर 95 दलित प्रेरणा स्थल के सामने, सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन, भगवती गार्डेन व बैंक्वेट हॉल सेक्टर 70 बसई गांव के सामने, किसान चौक, बिसरख मोड़ बादलपुर, साक्रीपुर मोड़, तिलपता, परी चौक, सूरजपुर व दादरी तिराहा शामिल हैं।